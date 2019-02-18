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    Определены лучшие игроки недели в КХЛ

    КХЛ
    Комиссия по определению лучших хоккеистов регулярного чемпионата КХЛ, руководствуясь статистическими показателями, предоставленными отделом статистики Центрального информационного бюро и аналитической оценки матчей, определила лауреатов 23-й недели турнира в в четырех номинациях, сообщает официальный сайт лиги.

    Василий Кошечкин
    Василий Кошечкин
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    Лучшим вратарем признан голкипер магнитогорского «Металлурга» Василий Кошечкин, одержавший победы в двух матчах недели, в том числе в одном — на ноль (гостевая игра против «Нефтехимика») и пропустивший лишь одну шайбу. Кошечкин отразил 98,33% бросков при коэффициенте надежности 0,50 (оба показателя — лучшие по результатам недели). Безголевой отрезок Кошечкина продолжается и на данный момент составляет 98 минут 10 секунд.

    Лучшим защитником признан игрок «Амура» Ян Коларж, одержавший вместе с командой победы в трех поединках недели и набравший в них 4 (1+3) очка при показателе полезности (+2). Чешский защитник дальневосточного клуба набирал очки во всех матчах, его шайба в ворота «Авангарда»​ стала победной. Также на счету Коларжа 7 бросков по воротам и 6 силовых приемов.

    Лучшим нападающим признан форвард ЦСКА Кирилл Капризов, одержавший вместе с командой три победы в трех поединках, забросивший в них 5 шайб (лучший результат недели) и отдавший три голевые передачи. Форвард армейского клуба набирал очки во всех матчах, не завершил ни один из них с отрицательным показателем полезности при общем показателе (+5). На его счету дубль в гостевом поединке против «Ак Барса» и хет-трик также в гостевой встрече со «Слованом». На данный момент Капризов единолично возглавляет список лучших снайперов регулярного чемпионата.

    Лучшим новичком признан нападающий «Нефтехимика» Рафаэль Бикмуллин, который в трех матчах одержавший вместе с командой две победы и набравший в них 2 (1+1) очка. 21-летний форвард нижнекамского клуба не завершил ни один из поединков недели с отрицательным показателем полезности при общем показателе (+2), нанес 7 бросков по воротам и провел 5 силовых приемов, в среднем проводя на льду 16 минут 51 секунду. 0

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