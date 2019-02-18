Рижское «Динамо» разгромило «Слован», Дарзиньш оформил дубль

Рижскоепереиграло(5:0) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей отличились Оскар Батня (35-я минута), Линус Виделль (38), Лаурис Дарзиньш (45, 60) и Рихард Маренис (57).

Голкипер рижан Тимур Билялов отразил 22 броска и записал на свой счет четвертый «сухой» матч в текущем сезоне.

«Динамо» набрало 60 очков и располагается на девятой строчке в турнирной таблице Западной конференции. «Слован» находится на 12-й позиции — 33 очка.

В следующем матче «Динамо» на выезде встретится с «Северсталью», а «Слован» в гостя хсыграет против «Йокерита». 0