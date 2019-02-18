«Автомобилист» на своем льду победил «Нефтехимик»

Екатеринбургскийодержал победу над(5:3) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей дубль оформил Анатолий Голышев (4-я и 49-я минуты), еще по разу отличились Георгий Белоусов (5), Стефан Да Коста (11) и Найджел Доус (26).

За гостей шайбы забросили Микаэль Руохомаа (14) и Павел Порядин (22, 34).

«Автомобилист», набрав 91 очко, гарантировал себе первое место в Восточной конференции. «Нефтехимик», имея в активе 52 балла, располагается на десятом месте.

В следующем матче «Автомобилист» в гостях сыграет против «Сибири», а «Нефтехимик» дома сыграет против СКА.