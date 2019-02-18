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    «Автомобилист» на своем льду победил «Нефтехимик»

    КХЛ Автомобилист Нефтехимик
    Екатеринбургский «Автомобилист» одержал победу над «Нефтехмиком» (5:3) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Автомобилист»
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    В составе победителей дубль оформил Анатолий Голышев (4-я и 49-я минуты), еще по разу отличились Георгий Белоусов (5), Стефан Да Коста (11) и Найджел Доус (26).

    За гостей шайбы забросили Микаэль Руохомаа (14) и Павел Порядин (22, 34).

    «Автомобилист», набрав 91 очко, гарантировал себе первое место в Восточной конференции. «Нефтехимик», имея в активе 52 балла, располагается на десятом месте.

    В следующем матче «Автомобилист» в гостях сыграет против «Сибири», а «Нефтехимик» дома сыграет против СКА.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Автомобилист» (Екатеринбург) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 5:3 (3:1, 1:2, 1:0)
    Голы: Голышев — 18 (Да Коста), 3:00 — 1:0. Белоусов — 4 (бол., Казионов, Василевский), 4:14 — 2:0. Да Коста — 22 (Доус, Голышев), 10:57 — 3:0. Руохомаа — 9 (Пуустинен, Мусин), 13:47 — 3:1. Порядин — 6, 21:02 — 3:2. Доус — 28 (бол., Секстон), 25:03 — 4:2. Порядин — 7 (Хисамутдинов), 33:41 — 4:3. Голышев — 19 (Доус, Да Коста), 48:42 — 5:3Вратари: Коварж — Коротаев (Ежов, 4:14, 59:05)Броски: 33 (10+12+11) — 28 (9+13+6)Штраф: 2 — 8
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