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    «Локомотив» обыграл «Витязь»

    КХЛ Локомотив Витязь
    Ярославский «Локомотив» одержал домашнюю победу над подольским «Витязем» (4:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Локомотив» — «Витязь»
    «Локомотив» — «Витязь»
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    В составе победителей отличились Андрей Локтионов (25-я минута) Владислав Картаев (26), Максим Осипов (34) и Петри Контиола (47).

    За гостей две шайбы забросили Павел Чернов (38, 52), еще одну — Михал Ржепик (26).

    «Локомотив» с 85 очками занимает третье место в Западной конференции, а «Витязь», потерпевший пятое поражение кряду, расположился на седьмой строчке — 61 очко.

    В следующем матче железнодорожники 18 февраля на выезде сыграют со СКА, а подопечные Валерия Белова в тот же день встретятся с ЦСКА.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Локомотив» (Ярославль) — «Витязь» (Подольск) — 4:3 (0:0, 3:2, 1:1)
    Голы: Локтионов — 16 (бол., Козун), 25:43 — 1:0. Ржепик — 14 (Стасенко), 26:19 — 1:1. Картаев — 6 (Осипов, Красковский), 26:49 — 2:1. Осипов — 3 (Козун), 34:47 — 3:1. Чернов — 6 (Макеев), 38:41 — 3:2. Контиола — 9 (Козун, Накладал), 47:24 — 4:2. Чернов — 7 (Кокарев, Комаров), 52:47 — 4:3Вратари: Коновалов — Ортио (59:05)Штраф: 12 — 8Броски: 42 (17+15+10) — 23 (5+6+12)
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