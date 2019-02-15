«Локомотив» обыграл «Витязь»

Ярославскийодержал домашнюю победу над подольским(4:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей отличились Андрей Локтионов (25-я минута) Владислав Картаев (26), Максим Осипов (34) и Петри Контиола (47).

За гостей две шайбы забросили Павел Чернов (38, 52), еще одну — Михал Ржепик (26).

«Локомотив» с 85 очками занимает третье место в Западной конференции, а «Витязь», потерпевший пятое поражение кряду, расположился на седьмой строчке — 61 очко.

В следующем матче железнодорожники 18 февраля на выезде сыграют со СКА, а подопечные Валерия Белова в тот же день встретятся с ЦСКА.