«Магнитка» одержала волевую победу над «Витязем»

Магнитогорскийодержал домашнюю победу над подольским(4:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей дубль оформил Мэтт Эллисон (49-я, 59-я минуты), еще по разу отличились Максим Матушкин (30-я минута) и Иван Верещагин (37).

Эллисон, помимо дубля, записал на свой счет две результативные передачи.

За гостей единственную шайбу забросил Никита Комаров (21).

«Металлург» набрал 78 очков и занимает четвертое место в Восточной конференции. У «Витязя» 61 очко и седьмая позиция на Западе.

В следующем матче «Магнитка» 16 февраля на выезде сыграет с «Нефтехимиком», а подопечные Валерия Белова днем ранее в Ярославле встретятся с «Локомотивом».