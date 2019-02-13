«Магнитка» одержала волевую победу над «Витязем»

«Магнитка»
«Металлург»
В составе победителей дубль оформил Мэтт Эллисон (49-я, 59-я минуты), еще по разу отличились Максим Матушкин (30-я минута) и Иван Верещагин (37).
Эллисон, помимо дубля, записал на свой счет две результативные передачи.
За гостей единственную шайбу забросил Никита Комаров (21).
«Металлург» набрал 78 очков и занимает четвертое место в Восточной конференции. У «Витязя» 61 очко и седьмая позиция на Западе.
В следующем матче «Магнитка» 16 февраля на выезде сыграет с «Нефтехимиком», а подопечные Валерия Белова днем ранее в Ярославле встретятся с «Локомотивом».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Металлург» (Магнитогорск) — «Витязь» (Подольск) — 4:1 (0:0, 2:1, 2:0)
Голы: Комаров — 3 (Стасенко, Швец-Роговой), 21:50 — 0:1. Матушкин — 5 (Эллисон), 30:53 — 1:1. Верещагин — 6 (Эллисон), 37:56 — 2:1. Эллисон — 17 (Кулемин, Береглазов), 49:38 — 3:1. Эллисон — 18 (п.в.), 59:50 — 4:1Вратари: Кошечкин — Ортио (58:43 — 59:50)Броски: 39 (13+14+12) — 24 (6+9+9)