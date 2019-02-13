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    «Магнитка» одержала волевую победу над «Витязем»

    КХЛ Металлург Мг Витязь
    Магнитогорский «Металлург» одержал домашнюю победу над подольским «Витязем» (4:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Магнитка»
    «Магнитка»
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    В составе победителей дубль оформил Мэтт Эллисон (49-я, 59-я минуты), еще по разу отличились Максим Матушкин (30-я минута) и Иван Верещагин (37).

    Эллисон, помимо дубля, записал на свой счет две результативные передачи.

    За гостей единственную шайбу забросил Никита Комаров (21).

    «Металлург» набрал 78 очков и занимает четвертое место в Восточной конференции. У «Витязя» 61 очко и седьмая позиция на Западе.

    В следующем матче «Магнитка» 16 февраля на выезде сыграет с «Нефтехимиком», а подопечные Валерия Белова днем ранее в Ярославле встретятся с «Локомотивом».

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Металлург» (Магнитогорск) — «Витязь» (Подольск) — 4:1 (0:0, 2:1, 2:0)
    Голы: Комаров — 3 (Стасенко, Швец-Роговой), 21:50 — 0:1. Матушкин — 5 (Эллисон), 30:53 — 1:1. Верещагин — 6 (Эллисон), 37:56 — 2:1. Эллисон — 17 (Кулемин, Береглазов), 49:38 — 3:1. Эллисон — 18 (п.в.), 59:50 — 4:1Вратари: Кошечкин — Ортио (58:43 — 59:50)Броски: 39 (13+14+12) — 24 (6+9+9)
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