СКА победил «Барыс» и досрочно выиграл дивизион Боброва в КХЛ

Питерскийодержал выездную победу над астанинским(3:2) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей дубль оформил Наиль Якупов (11-я, 23-я минуты), еще одну шайбу на свой счет записал Павел Дацюк (16).

За хозяев льда отличились Андре Петерссон (1) и Даррен Диц (31).

СКА одержал шестую победу подряд и с 91 очком лидирует в Западной конференции. «Барыс» расположился на третьей строчке на Востоке — 75 очков.

В следующем матче подопечные Ильи Воробьева 2 февраля на выезде сыграют с «Сибирью», а команда Андрея Скабелки в тот же день примет «Йокерит».