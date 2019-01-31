ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Юрген КлоппГонка только началась. «Ливерпуль» не смог уйти в чемпионский отрыв
  • 19:09
    • СКА победил «Барыс» и досрочно выиграл дивизион Боброва в КХЛ
  • 18:18
    • Павлюченкова одолела Остапенко и вышла в четвертьфинал турнира в Петербурге
  • 16:46
    • Марсьяль продлил контракт с «Манчестер Юнайтед»
  • 16:29
    • «Зенит» близок к трансферу Азмуна
  • 15:58
    • «Арсенал» арендовал игрока «Барселоны»
    Все новости спорта

    СКА победил «Барыс» и досрочно выиграл дивизион Боброва в КХЛ

    КХЛ Барыс СКА
    Питерский СКА одержал выездную победу над астанинским «Барысом» (3:2) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

    СКА — «Барыс»
    СКА — «Барыс»
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    В составе победителей дубль оформил Наиль Якупов (11-я, 23-я минуты), еще одну шайбу на свой счет записал Павел Дацюк (16).

    За хозяев льда отличились Андре Петерссон (1) и Даррен Диц (31).

    СКА одержал шестую победу подряд и с 91 очком лидирует в Западной конференции. «Барыс» расположился на третьей строчке на Востоке — 75 очков.

    В следующем матче подопечные Ильи Воробьева 2 февраля на выезде сыграют с «Сибирью», а команда Андрея Скабелки в тот же день примет «Йокерит».

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Барыс» (Астана) — СКА (Санкт-Петербург) — 2:3 (1:2, 1:1, 0:0)
    Голы: Петерссон — 18 (Старченко, Кормье), 1:18 — 1:0. Якупов — 19 (Рундблад, Коскиранта), 11:35 — 1:1. Дацюк — 11 (бол., Барабанов, Гусев), 16:32 — 1:2. Якупов — 20 (бол., Гусев, Дацюк), 23:08 — 1:3. Дитц — 15 (бол., Фраттин), 31:33 — 2:3Вратари: Карлссон (58:00 — 59:06, 59:28) — ХелльбергБроски: 33 (9+15+9) — 20 (12+5+3)Штраф: 31 — 8
    0
  • Доставка в:
  • Небольшой опрос для лучших читателей
  • По теме
  • Cпортивный мир прощается с Адель
  • 15/01/2019 в 00:21
    •
  • Прогноз
  • ЦСКА — «Ак Барс»
  • 1.76
  • Сегодня в 19:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • От ЦСКА и «Ак Барса» ждем оборонительный хоккей
  • ЦСКА — «Ак Барс». Прогноз и ставки
  • 1.76
    •
  • «Динамо Москва» или «Металлург» — кто победит в битве контендеров?
  • «Динамо Москва» — «Металлург». Прогноз и ставки
  • 1.97
    •
  • «Динамо Минск» должно воспользоваться усталостью «Адмирала»
  • «Динамо Минск» — «Адмирал». Прогноз и ставки
  • 1.88
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    «МЮ» — «Бернли» Футбол АПЛ. «МЮ» спасся в матче с «Бернли», «МанСити» уступил «Ньюкаслу», «Арсенал» одолел «Кардифф»Обзор матчей 24-го тура чемпионата Англии по футболу 01:550
  • 15:13
    • Александрова вышла в четвертьфинал турнира в Санкт-Петербурге
  • 14:57
    • «Амур» в овертайме победил «Куньлунь»
  • 14:13
    • Игрок «МЮ» согласовал контракт с китайским клубом
    Пеп Гвардиола Футбол «Манчестер Сити» пора забыть о титуле? Что случилось с командой Гвардиолы«Горожане» сенсационно уступили «Ньюкаслу» и дали «Ливерпулю» возможность уйти во внушительный отрыв Вчера в 15:220
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Выйдет ли «Реал» в полуфинал Кубка Короля?
  • 3.19
    •
  • 19:31
    • «Рубин» подписал контракт с двумя голкиперами
  • 18:59
    • Тульский «Арсенал» разгромил сербскую «Младость»
  • 18:49
    • «Динамо» проиграло польской «Ягеллонии»
    ПСЖ снова не может рассчитывать на Неймара из-за травмы Футбол Жертва грубого возмездия. Неймар может выбыть до конца сезонаЛидер ПСЖ получил серьезную травму — что теперь делать команде и самому игроку Вчера в 05:360
  • 13:45
    • Вратарь «Уотфорда» — рекордсмен по сейвам в АПЛ
  • 11:57
    • Сборная России планирует провести матч с Бельгией в Петербурге
  • 09:57
    • ПСЖ хочет приобрести у «Челси» Виллиана
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурЧМ-2019
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие