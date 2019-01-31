СКА победил «Барыс» и досрочно выиграл дивизион Боброва в КХЛ

СКА — «Барыс»
СКА
В составе победителей дубль оформил Наиль Якупов (11-я, 23-я минуты), еще одну шайбу на свой счет записал Павел Дацюк (16).
За хозяев льда отличились Андре Петерссон (1) и Даррен Диц (31).
СКА одержал шестую победу подряд и с 91 очком лидирует в Западной конференции. «Барыс» расположился на третьей строчке на Востоке — 75 очков.
В следующем матче подопечные Ильи Воробьева 2 февраля на выезде сыграют с «Сибирью», а команда Андрея Скабелки в тот же день примет «Йокерит».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Барыс» (Астана) — СКА (Санкт-Петербург) — 2:3 (1:2, 1:1, 0:0)
Голы: Петерссон — 18 (Старченко, Кормье), 1:18 — 1:0. Якупов — 19 (Рундблад, Коскиранта), 11:35 — 1:1. Дацюк — 11 (бол., Барабанов, Гусев), 16:32 — 1:2. Якупов — 20 (бол., Гусев, Дацюк), 23:08 — 1:3. Дитц — 15 (бол., Фраттин), 31:33 — 2:3Вратари: Карлссон (58:00 — 59:06, 59:28) — ХелльбергБроски: 33 (9+15+9) — 20 (12+5+3)Штраф: 31 — 8