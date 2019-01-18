НХЛ. Две передачи Зайцева помогли «Торонто» победить, «Анахайм» прервал серию неудач

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«Айлендерс» — «Нью-Джерси» 4:1

«Нью-Йорк Айлендерс» на домашней арене обыграл «Нью-Джерси Дэвилз» — 4:1 (3:0, 0:0, 1:1).

Дубль в составе «островитян» оформил Андерс Ли, еще по голу на счету Джордана Эберле и Майкла Дэла Колла.

У «дьяволов» заброшенной шайбой отметился Энди Грин.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Айлендерс» — «Нью-Джерси» — 4:1 (3:0, 0:0, 1:1) Голы: Ли — 17 (Ледди, Эберле), 5:48 — 1:0. Дэл Колл — 1 (Мэйфилд, Комаров), 9:19 — 2:0. Эберле — 11 (бол., Ледди, Нельсон), 15:12 — 3:0. Грин — 3 (Сиверсон), 47:07 — 3:1. Ли — 18 (п.в., Бэйли), 57:51 — 4:1Вратари: Ленер — Блэквуд (57:28 — 57:51)Штраф: 4 — 6Броски: 26 (5+12+9) — 17 (6+4+7)

В турнирной таблице Восточной конференции «Нью-Джерси» занимает 12-е место (43 очка), а «Айлендерс» — шестое (58 очков).

«Айлендерс» — «Нью-Джерси» 4:1

«Бостон» — «Сент-Луис» 5:2

«Бостон Брюинз» одержал домашнюю победу над «Сент-Луис Блюз» — 5:2 (0:0, 2:2, 3:0).

Голами в составе победителей отметились Тори Крюг, Дэвид Бэкес, Крис Вагнер, Брэд Маршанд и Шон Курали.

У «блюзменов» отличились Райан О’Райлли и Карл Гуннарсон.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Бостон» — «Сент-Луис» — 5:2 (0:0, 2:2, 3:0) Голы: Краг — 5 (Крейчи, Цегларик), 23:31 — 1:0. О`Райлли — 17 (Киру, Перрон), 24:23 — 1:1. Гуннарссон — 1 (Шворц, Шенн), 33:36 — 1:2. Бэкес — 5 (бол., Хара, Крейчи), 36:00 — 2:2. Вагнер — 6 (Форсбакка-Карлссон), 45:27 — 3:2. Маршан — 18 (Макэвой, Бержерон), 53:12 — 4:2. Керали — 6 (п.в., Крейчи, Вагнер), 59:08 — 5:2Вратари: Раск — Аллен (56:40 — 59:08)Штраф: 11 — 9Броски: 27 (13+8+6) — 30 (9+11+10)

«Бостон» — пятый на Востоке (59 очков), «Сент-Луис» — 12-й на Западе (45 очков).

«Бостон» — «Сент-Луис» 5:2

«Рейнджерс» — «Чикаго» 4:3

«Нью-Йорк Рейнджерс» на домашнем льду обыграл «Чикаго Блэкхоукс» — 4:3 (2:1, 1:0, 1:2).

Победу хозяевам принесли точные броски Филипа Хитила, Матса Цуккарелло, Криса Крайдера и Мики Зибанеджада.

За гостей отличились Брэндон Саад, Алекс Дебринкэт и Доминик Кагун.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Рейнджерс» — «Чикаго» — 4:3 (2:1, 1:0, 1:2) Голы: Саад — 14 (бол., Анисимов, Сибрук), 5:41 — 0:1. Хитил — 8, 13:20 — 1:1. Цуккарелло — 8 (Крайдер, Стаал), 17:38 — 2:1. Крайдер — 22, 33:09 — 3:1. Дебринкэт — 24 (бол., Густафссон, Кейн), 41:40 — 3:2. Зибанежад — 15 (п.в.), 59:42 — 4:2. Кахун — 8 (Кемпф, Каджула), 59:58 — 4:3Вратари: Лундквист — Делиа (58:15 — 59:42)Штраф: 6 — 2Броски: 33 (9+13+11) — 27 (12+9+6)

«Рейнджерс» занимают 11-ю позицию в Восточной конференции (47 очков), «Чикаго» — 15-й на Западе (41 очко).

«Рейнджерс» — «Чикаго» 4:3

«Тампа-Бэй» — «Торонто» 2:4

Хоккеисты «Тампы-Бэй Лайтнинг» дома уступили «Торонто Мэйпл Лифс» со счетом 2:4 (1:1, 1:2, 0:1).

В составе хозяев шайбы забросили Брейден Пойнт и Виктор Хедман, которому ассистировал Никита Кучеров.

У канадцев отличились Назем Кадри, Патрик Марло, Матчелл Марнер и Зак Хайман, а Никита Зайцев сделал две результативные передачи.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Тампа-Бэй» — «Торонто» — 2:4 (1:1, 1:2, 0:1) Голы: Пойнт — 30 (бол., Хедман, Стэмкос), 9:48 — 1:0. Кадри — 10 (Капанен, Марло), 11:48 — 1:1. Марло — 11 (Кадри, Зайцев), 33:06 — 1:2. Хедман — 6 (Кучеров, Пойнт), 33:43 — 2:2. Марнер — 19 (Таварес, Юнссон), 34:49 — 2:3. Хаймэн — 8 (п.в., Зайцев, Таварес), 59:09 — 2:4Вратари: Василевский (57:25 — 59:09, 59:28 — 59:47) — АндерсенШтраф: 4 — 8Броски: 38 (10+12+16) — 31 (9+8+14)

«Тампа» лидирует в Восточной конференции (74 очка), «Торонто» — на второй позиции (60 очков).

«Тампа-Бэй» — «Торонто» 2:4

«Миннесота» — «Анахайм» 0:3

«Анахайм Дакс» на выезде обыграл «Миннесоту Уайлд» со счетом 3:0 (3:0, 0:0, 0:0), прервав серию из 12 поражений.

Голами отметились Адам Хенрик, Рикард Ракелль и Брайан Гиббонс.

Джон Гибсон оформил шат-аут, отразив 37 бросков и став первой звездой матча.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Миннесота» — «Анахайм» — 0:3 (0:3, 0:0, 0:0) Голы: Хенрик — 9 (Ритчи, Монтур), 3:57 — 0:1. Ракелль — 8 (Шор, Монтур), 4:08 — 0:2. Гиббонс — 2 (Велински), 7:58 — 0:3Вратари: Стэлок (Дубник, 7:58) — ГибсонШтраф: 8 — 8Броски: 37 (10+12+15) — 23 (13+2+8)

В турнирной таблице Западной конференции «Миннесота» занимает восьмое место (49 очков), а «Анахайм» — десятое (49 очков).

«Миннесота» — «Анахайм» 0:3

«Нэшвилл» — «Виннипег» 1:5

«Виннипег Джетс» на выезде разгромил «Нэшвилл Предаторз» — 5:1 (1:0, 2:1, 2:0).

В составе канадского клуба дубль оформил Брендан Лемье, по голу на счету Брайана Литтла, Мейсона Аплтона и Брэндона Танева.

У «хищников» отличился Виктор Арвидссон.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Нэшвилл» — «Виннипег» — 1:5 (0:1, 1:2, 0:2) Голы: Лемье — 4, 10:09 — 0:1. Эпплтон — 2 (Морроу, Нику), 23:36 — 0:2. Арвидссон — 18 (Эллис, Форсберг), 31:57 — 1:2. Литтл — 11 (Лайне, Рословик), 39:14 — 1:3. Танев — 11 (Нику, Перро), 41:54 — 1:4. Лемье — 5 (Копп, Морроу), 55:38 — 1:5Вратари: Ринне — ХеллебайкШтраф: 6 — 8Броски: 38 (11+13+14) — 34 (11+14+9)

«Виннипег» — второй в Западной конференции (64 очка), а «Нэшвилл» — четвертый (60 очков).

«Нэшвилл» — «Виннипег» 1:5

«Даллас» — «Лос-Анджелес» 1:2

«Даллас Старз» на домашнем льду уступил «Лос-Анджелес Кингз» со счетом 1:2 (0:1, 0:1, 1:0).

Счет в середине первого периода открыл защитник гостей Дрю Даути, реализовавший большинство. В начале второго игрового отрезка Карл Хагелин удвоил преимущество «королей».

НХЛ. Регулярный чемпионат «Даллас» — «Лос-Анджелес» — 1:2 (0:1, 0:1, 1:0) Голы: Браун — 12 (бол., Даути, Картер), 18:04 — 0:1. Хагелин — 2 (Тоффоли), 24:39 — 0:2. Линделл — 7 (Радулов, Клингберг), 58:56 — 1:2Вратари: Бишоп (57:27 — 58:56, 59:08) — КэмпбеллШтраф: 2 — 4Броски: 30 (6+5+19) — 19 (7+9+3)

Хозяева в заключительной 20-минутке смогли лишь отыграть одну шайбу, автором которой стал Эса Линделль. Александр Радулов отметился результативной передачей.

«Даллас» — «Лос-Анджелес» 1:2

В турнирной таблице Западной конференции «Даллас» занимает седьмое место (50 очков), а «Лос-Анджелес» — 14-е (42 очка). 0