НХЛ. Две передачи Зайцева помогли «Торонто» победить, «Анахайм» прервал серию неудач

«Айлендерс» — «Нью-Джерси» 4:1
«Нью-Йорк Айлендерс» на домашней арене обыграл «Нью-Джерси Дэвилз» — 4:1 (3:0, 0:0, 1:1).
Дубль в составе «островитян» оформил Андерс Ли, еще по голу на счету Джордана Эберле и Майкла Дэла Колла.
У «дьяволов» заброшенной шайбой отметился Энди Грин.
В турнирной таблице Восточной конференции «Нью-Джерси» занимает 12-е место (43 очка), а «Айлендерс» — шестое (58 очков).
«Бостон» — «Сент-Луис» 5:2
«Бостон Брюинз» одержал домашнюю победу над «Сент-Луис Блюз» — 5:2 (0:0, 2:2, 3:0).
Голами в составе победителей отметились Тори Крюг, Дэвид Бэкес, Крис Вагнер, Брэд Маршанд и Шон Курали.
У «блюзменов» отличились Райан О’Райлли и Карл Гуннарсон.
«Бостон» — пятый на Востоке (59 очков), «Сент-Луис» — 12-й на Западе (45 очков).
«Рейнджерс» — «Чикаго» 4:3
«Нью-Йорк Рейнджерс» на домашнем льду обыграл «Чикаго Блэкхоукс» — 4:3 (2:1, 1:0, 1:2).
Победу хозяевам принесли точные броски Филипа Хитила, Матса Цуккарелло, Криса Крайдера и Мики Зибанеджада.
За гостей отличились Брэндон Саад, Алекс Дебринкэт и Доминик Кагун.
«Рейнджерс» занимают 11-ю позицию в Восточной конференции (47 очков), «Чикаго» — 15-й на Западе (41 очко).
«Тампа-Бэй» — «Торонто» 2:4
Хоккеисты «Тампы-Бэй Лайтнинг» дома уступили «Торонто Мэйпл Лифс» со счетом 2:4 (1:1, 1:2, 0:1).
В составе хозяев шайбы забросили Брейден Пойнт и Виктор Хедман, которому ассистировал Никита Кучеров.
У канадцев отличились Назем Кадри, Патрик Марло, Матчелл Марнер и Зак Хайман, а Никита Зайцев сделал две результативные передачи.
«Тампа» лидирует в Восточной конференции (74 очка), «Торонто» — на второй позиции (60 очков).
«Миннесота» — «Анахайм» 0:3
«Анахайм Дакс» на выезде обыграл «Миннесоту Уайлд» со счетом 3:0 (3:0, 0:0, 0:0), прервав серию из 12 поражений.
Голами отметились Адам Хенрик, Рикард Ракелль и Брайан Гиббонс.
Джон Гибсон оформил шат-аут, отразив 37 бросков и став первой звездой матча.
В турнирной таблице Западной конференции «Миннесота» занимает восьмое место (49 очков), а «Анахайм» — десятое (49 очков).
«Нэшвилл» — «Виннипег» 1:5
«Виннипег Джетс» на выезде разгромил «Нэшвилл Предаторз» — 5:1 (1:0, 2:1, 2:0).
В составе канадского клуба дубль оформил Брендан Лемье, по голу на счету Брайана Литтла, Мейсона Аплтона и Брэндона Танева.
У «хищников» отличился Виктор Арвидссон.
«Виннипег» — второй в Западной конференции (64 очка), а «Нэшвилл» — четвертый (60 очков).
«Даллас» — «Лос-Анджелес» 1:2
«Даллас Старз» на домашнем льду уступил «Лос-Анджелес Кингз» со счетом 1:2 (0:1, 0:1, 1:0).
Счет в середине первого периода открыл защитник гостей Дрю Даути, реализовавший большинство. В начале второго игрового отрезка Карл Хагелин удвоил преимущество «королей».
Хозяева в заключительной 20-минутке смогли лишь отыграть одну шайбу, автором которой стал Эса Линделль. Александр Радулов отметился результативной передачей.
В турнирной таблице Западной конференции «Даллас» занимает седьмое место (50 очков), а «Лос-Анджелес» — 14-е (42 очка). 0