«Салават Юлаев» на выезде проиграл «Сибири»

«Сибирь» — «Салават Юлаев»
«Салават Юлаев»
Хозяева выиграли со счетом 4:2.
Таким образом, «Салават» прервал серию из четырех побед подряд и, имея в активе 60 очков, занимает шестое место в Восточной конференции,
В то же время «Сибирь» (38 очков) прервала серию из четырех поражений и располагается на десятой строчке.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Сибирь» (Новосибирская область) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 4:2 (1:1, 0:0, 3:1)
Голы: Умарк — 8 (Коледов), 4:00 — 0:1. Шашков — 3 (Логинов), 8:27 — 1:1. Брюле — 5 (Логинов), 43:12 — 2:1. Жарков — 5 (Ларсен, Кадейкин), 49:00 — 2:2. Миловзоров — 9 (буллит), 52:30 — 3:2. Казаков — 7 (п.в.), 59:59 — 4:2Вратари: Тэйлор — Метсола (58:52)Штраф: 6-6Броски: 32 (11+11+10) — 17 (6+4+7)