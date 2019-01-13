«Салават Юлаев» на выезде проиграл «Сибири»

в Новосибирске проигралв матче регулярного чемпионата КХЛ.

Хозяева выиграли со счетом 4:2.

Таким образом, «Салават» прервал серию из четырех побед подряд и, имея в активе 60 очков, занимает шестое место в Восточной конференции,

В то же время «Сибирь» (38 очков) прервала серию из четырех поражений и располагается на десятой строчке.