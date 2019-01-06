«Салават Юлаев» разгромил «Амур»

«Салават» забросил шесть шайб
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Хет-трик в матче оформил Йоонас Кемппайнен, также сделавший голевую передачу. Теему Хартикайнен набрал 3 (1+2) очка.
Хабаровчане проигрывают третий матч подряд и занимают предпоследнее место в Восточной конференции. Уфимский клуб на «Востоке» идет шестым.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Салават Юлаев» — «Амур» — 6:1 (2:0, 3:0, 1:1)
Голы: Хартикайнен — 14 (Кемппайнен, Умарк), 10:15 — 1:0. Кемппайнен — 14 (бол., Арзамасцев, Кугрышев), 19:27 — 2:0. Умарк — 5 (бол., Хартикайнен), 27:11 — 3:0. Кадейкин — 5 (Жарков, Панин), 33:24 — 4:0. Кемппайнен — 15 (бол., Умарк, Хартикайнен), 37:14 — 5:0. Кузнецов — 4 (Файзуллин, Пьянов), 43:20 — 5:1. Кемппайнен — 16, 47:01 — 6:1Вратари: Федотов — Мурыгин (Аликин, 33:24)Штраф: 21 — 11Броски: 25 (9+12+4) — 34 (6+13+15)