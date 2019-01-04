«Трактор» разгромил «Амур»

«Трактор» прервал серию из двух поражений
khl.ru
Голами отметились нападающие Кристиан Томас, Семен Кокуев и Райан Стоа.
Команда Алексея Тертышного прервала серию из двух поражений, «Амур» проиграл в четвертый раз за последние пять матчей.
«Трактор» занимает восьмое место в таблице Восточной конференции. Хабаровский клуб располагается на 12-й строчке.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Трактор» — «Амур» — 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)
Голы: Томас — 6 (Энлунд), 35:24 — 1:0. Стоа — 9 (Бэйлен), 39:59 — 2:0. Кокуев — 3 (Рыбаков, Шаров), 49:14 — 3:0Вратари: Демченко — МурыгинШтраф: 6 — 4Броски: 26 (11+7+8) — 32 (13+9+10)