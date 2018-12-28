Дубль Капризова помог ЦСКА победить «Ак Барс»

ЦСКА — «Ак Барс»
ЦСКА
В составе победителей отличились Максим Шалунов (3-я минута), Кирилл Капризов (11, 29) и Михаил Григоренко (60).
За казанцев шайбы забросили Вячеслав Основин (30) и Иржи Секач (48).
ЦСКА, набрав 72 очка, продолжает лидировать в турнирной таблице Западной конференции. «Ак Барс» занимает третью строчку на «Востоке» — 64 очка.
В следующем матче ЦСКА на своем льду сыграет против «Торпедо», а «Ак Барс» дома встретится с «Нефтехимиком».
КХЛ. Регулярный чемпионат
ЦСКА (Москва) — «Ак Барс» (Казань) — 4:2 (2:0, 1:1, 1:1)
Голы: Шалунов — 10, 2:55 — 1:0. Капризов — 18 (Григоренко), 10:49 — 2:0. Капризов — 19 (Вей), 28:08 — 3:0. Основин — 3 (Зарипов, Лямкин), 29:26 — 3:1. Секач — 19 (бол., Азеведо), 47:41 — 3:2. Григоренко — 13 (п.в.), 59:21 — 4:2Вратари: Сорокин — Подъяпольский (58:55 — 59:21)Броски: 41 (13+17+11) — 20 (3+5+12)Штраф: 6 — 8