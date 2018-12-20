Рижское «Динамо» в овертайме дожало СКА

СКА — «Динамо» Рига
СКА
В основное время матча в составе рижской команды дублем отметился Линус Виделль (2-я и 25-я). В овертайме победный бросок также на счету Виделля (62).
За питерцев отличились Антон Белов (14) и Николай Прохоркин (19).
«Динамо», набрав 36 очков, располагается на девятой строчке в турнирной таблице Западной конференции. СКА, имея в активе 62 балла занимает второе место на «Западе».
КХЛ. Регулярный чемпионат
СКА (Санкт-Петербург) — «Динамо» (Рига) — 2:3 ОТ (2:1, 0:1, 0:0, 0:1)
Голы: Виделль — 16 (Дарзиньш, Дзиеркалс), 1:11 — 0:1. Белов — 2 (Дацюк, Кручинин), 13:38 — 1:1. Прохоркин — 14 (Херсли, Гусев), 18:28 — 2:1. Виделль — 17 (бол., Алишаускас), 24:31 — 2:2. Виделль — 18 (Джериньш), 61:59 — 2:3Вратари: Шестеркин — БиляловБроски: 33 (8+13+11+1) — 16 (6+6+3+1)Штраф: 4 — 12