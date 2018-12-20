Рижское «Динамо» в овертайме дожало СКА

Рижскоепереиграло питерский(3:2 ОТ) в овертайме гостевого матча регулярного чемпионата КХЛ.

В основное время матча в составе рижской команды дублем отметился Линус Виделль (2-я и 25-я). В овертайме победный бросок также на счету Виделля (62).

За питерцев отличились Антон Белов (14) и Николай Прохоркин (19).

«Динамо», набрав 36 очков, располагается на девятой строчке в турнирной таблице Западной конференции. СКА, имея в активе 62 балла занимает второе место на «Западе».