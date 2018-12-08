«Адмирал» потерпел поражение от «Барыса»

Хоккеисты «Барыса»
ХК «Барыс»
Встреча, которая прошла на «Фетисов-Арене», завершилась со счетом 1:3 (1:1, 0:1, 0:1).
Хозяева вышли вперед уже на 3-й минуте, когда точный бросок нанес Константин Глазачев.
Гости отыгрались на 16-й минуте усилиями Патриса Кормье. На 39-й минуте Даррен Диц принес «Барысу» минимальный перевес.
Победную для гостей точку на 59-й минуте поставил Кормье, поразивший пустые ворота.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Адмирал» (Владивосток) — «Барыс» (Астана) — 1:3 (1:1, 0:1, 0:1)
Голы: Глазачев — 9 (Вихарев, Кармашков), 2:15 — 1:0. Кормье — 12 (Бойд, Сведберг), 15:59 — 1:1. Дитц — 11 (Блэкер), 38:23 — 1:2. Кормье — 13 (п.в., Блэкер), 58:43 — 1:3Вратари: Красоткин (58:41 — 58:43) — КарлссонШтраф: 4 — 6Броски: 15 (8+2+5) — 25 (9+12+4)
В турнирной таблице Восточной конференции «Адмирал» занимает 13-е место (20 очков), а «Барыс» — пятое (50 очков). 0