КХЛ. «Барыс» выиграл у «Трактора», СКА против «Ак Барса»

«Барыс» — «Трактор» — 3:1
В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Барыс» принимал «Трактор».
Хозяева одержали победу со счетом 3:1.
Дублем в составе победителей отметился Валерий Орехов, еще одна шайба на счету Павла Акользина. У гостей отличился Александр Рыбаков.
«Барыс» набрал 48 очков и идет пятым на Востоке. «Трактор» (33 очка) располагается на девятой строчке.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Барыс» (Астана) — «Трактор» (Челябинск) — 3:1 (1:1, 0:0, 2:0)
Голы: Рыбаков — 5 (Глинкин, Исаев), 7:33 — 0:1. Орехов — 2 (бол., Дитц, Фраттин), 13:32 — 1:1. Орехов — 3 (бол., Валк, Фраттин), 51:35 — 2:1. Акользин — 5 (п.в.), 58:51 — 3:1Вратари: Карлссон — Демченко (58:21 — 58:51)Штраф: 4-10Броски: 33 (11+12+10) — 26 (11+14+1)
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