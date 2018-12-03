«Спартак» по буллитам победил рижское «Динамо»

Московскийодержал победу в серии буллитов над рижским(3:2 ПБ) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Дмитрий Калинин ( 20-я минута) и Артем Федоров (54). В серии буллитов победный бросок на счету Робина Ганзла.

За рижан отличились Брэндон Макмиллан (49) и Кевин Кларк (55).

«Спартак» набрал 39 очков и занимает пятую строчку в турнирной таблице Западной конференции. «Динамо», имея в активе 31 балл, располагается на восьмом месте.

В следующем матче «Спартак» на своем льду примет «Йокерит», а «Динамо» на выезде встретится с «Сочи».