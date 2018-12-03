«Спартак» по буллитам победил рижское «Динамо»

«Спартак» — «Динамо»
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В составе победителей заброшенными шайбами отметились Дмитрий Калинин ( 20-я минута) и Артем Федоров (54). В серии буллитов победный бросок на счету Робина Ганзла.
За рижан отличились Брэндон Макмиллан (49) и Кевин Кларк (55).
«Спартак» набрал 39 очков и занимает пятую строчку в турнирной таблице Западной конференции. «Динамо», имея в активе 31 балл, располагается на восьмом месте.
В следующем матче «Спартак» на своем льду примет «Йокерит», а «Динамо» на выезде встретится с «Сочи».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Спартак» (Москва) — «Динамо» (Рига) — 3:2 Б (1:0, 0:0, 1:2, 0:0, 1:0)
Голы: Калинин — 2 (бол., Карсумс), 19:53 — 1:0. Макмиллан — 3 (Алишаускас, Майоне), 48:24 — 1:1. Федоров — 3 (Даугавиньш), 53:26 — 2:1. Кларк — 9, 54:45 — 2:2Победный буллит: ГанзлВратари: Гудачек — БиляловБроски: 28 (12+7+8+1) — 28 (8+11+6+3)Штраф: 10 — 10