«Локомотив» обыграл «Куньлунь» в серии буллитов

Ярославскийодержал победу по буллитам над(2:1 ПБ) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей отличился Стаффан Кронваль, решающий бросок реализовал Даниил Апальков.

У «Куньлуня» шайбу забросил забил Джастин Фонтэйн.

«Локомотив» занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 47 очков после 35 матчей.

«Куньлунь» идет на восьмой позиции в Восточной конференции — 34 балла после 32 игр.

В следующем матче «Локомотив» 5 декабря примет «Амур», а «Куньлунь» в этот же день сыграет в гостях с минским «Динамо».