«Локомотив» обыграл «Куньлунь» в серии буллитов

«Локомотив» — «Куньлунь»
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В составе победителей отличился Стаффан Кронваль, решающий бросок реализовал Даниил Апальков.
У «Куньлуня» шайбу забросил забил Джастин Фонтэйн.
«Локомотив» занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 47 очков после 35 матчей.
«Куньлунь» идет на восьмой позиции в Восточной конференции — 34 балла после 32 игр.
В следующем матче «Локомотив» 5 декабря примет «Амур», а «Куньлунь» в этот же день сыграет в гостях с минским «Динамо».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Локомотив» (Ярославль) — «Куньлунь» (Пекин) — 2:1 Б (1:1, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0)
Голы: Фонтэйн — 4, 12:29 — 0:1. Крунвалль — 1 (Юртайкин, Алексеев), 18:21 — 1:1Победный буллит: АпальковВратари: Салак — ЛазушинБроски: 29 (6+10+10+3) — 23 (12+2+7+2)Штраф: 4 — 4