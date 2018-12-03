ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Леандро ПаредесТрансферный дайджест. 27 ноября — 3 декабря
  • 21:47
    • «Ак Барс» обыграл «Северсталь», продлив победную серию
  • 21:29
    • «Зенит» в Туле проиграл «Арсеналу»
  • 20:59
    • Источник: Модрич станет обладателем «Золотого мяча»
  • 18:21
    • Ближайший матч «Локомотива» начнется с минуты молчания в память о Ломакине
  • 16:44
    • Состоялась жеребьевка финального раунда Лиги наций
    Все новости спорта

    «Локомотив» обыграл «Куньлунь» в серии буллитов

    КХЛ Локомотив Куньлунь Ред Стар
    Ярославский «Локомотив» одержал победу по буллитам над «Куньлунь Ред Стар» (2:1 ПБ) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Локомотив» — «Куньлунь»
    «Локомотив» — «Куньлунь»
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    В составе победителей отличился Стаффан Кронваль, решающий бросок реализовал Даниил Апальков.

    У «Куньлуня» шайбу забросил забил Джастин Фонтэйн.

    «Локомотив» занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 47 очков после 35 матчей.

    «Куньлунь» идет на восьмой позиции в Восточной конференции — 34 балла после 32 игр.

    В следующем матче «Локомотив» 5 декабря примет «Амур», а «Куньлунь» в этот же день сыграет в гостях с минским «Динамо».

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Локомотив» (Ярославль) — «Куньлунь» (Пекин) — 2:1 Б (1:1, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0)
    Голы: Фонтэйн — 4, 12:29 — 0:1. Крунвалль — 1 (Юртайкин, Алексеев), 18:21 — 1:1Победный буллит: АпальковВратари: Салак — ЛазушинБроски: 29 (6+10+10+3) — 23 (12+2+7+2)Штраф: 4 — 4
    0
  • Доставка в:
  • По теме
  • «Ак Барс» не вышел из отпуска. СКА уничтожил чемпиона в матче за Кубок Открытия
  • 02/09/2018 в 14:48
    •
  • Прогноз
  • СКА — «Торпедо»
  • 2.00
  • Завтра в 19:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Наполи» продолжить беспроигрышную серию?
  • «Аталанта» — «Наполи». Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
  • Сможет ли «Атлетик» выиграть второй матч в Примере?
  • «Леванте» — «Атлетик». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • «Тампа-Бэй» Кучерова и «Нью-Джерси» Яковлева выдадут результативный поединок
  • «Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Дивок Ориги принес «Ливерпулю» победу Футбол Цирк на «Энфилде», Месси из «Кристал Пэлас» и безумный пес МоуриньюПодборка главных моментов минувшего тура английской Премьер-лиги 15:520
  • 17:36
    • Защитник «Спартака» отправится на лечение в Рим
  • 17:09
    • Назначены арбитры на первые матчи 1/4 финала Кубка России
  • 13:55
    • Еременко, Бирюков, Шипачев и Афанасьев — лучшие игроки 12-й недели КХЛ
    Семен Варламов Хоккей НХЛ. Невероятный камбек «Анахайма», первый шат-аут Варламова в сезонеРезультаты матчей регулярного чемпионата НХЛ 3 декабря 09:540
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. «Наполи» продолжит погоню за «Ювентусом»
  • 5.36
    •
  • 22:46
    • «Спартак» по буллитам победил рижское «Динамо»
  • 22:32
    • «Динамо» в овертайме переиграло «Амур»
  • 22:26
    • «Локомотив» обыграл «Куньлунь» в серии буллитов
    «Спартак» — «Локомотив» Футбол «Спартак» заработал победу в дерби потом и кровьюОгненное столичное дерби — в нашем обзоре прессы 00:330
  • 13:14
    • «Саутгемптон» уволил Хьюза
  • 12:45
    • ПСЖ готовит предложение по игроку «Зенита»
  • 11:13
    • Варламов признан третьей звездой дня в НХЛ
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет всем
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурЧМ-2018
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие