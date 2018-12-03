«Динамо» в овертайме переиграло «Амур»

Московскоев овертайме одержало победу над хабаровским(3:2) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей шайбы забросили Вадим Шипачев (9-я минута) и Евгений Мозер (22). В овертайме победный бросок на счету Юусо Хиетанена (63).

За хабаровскую команду отличились Томаш Зогорна (37) и Данил Файзуллин (46).

«Динамо» набрало 35 очков и располагается на седьмой строчке в турнирной таблице Западной конференции. «Амур», имея в активе 24 балла, занимает 12 место на «Востоке».