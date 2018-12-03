«Динамо» в овертайме переиграло «Амур»

«Динамо» — «Амур»
КХЛ
В составе победителей шайбы забросили Вадим Шипачев (9-я минута) и Евгений Мозер (22). В овертайме победный бросок на счету Юусо Хиетанена (63).
За хабаровскую команду отличились Томаш Зогорна (37) и Данил Файзуллин (46).
«Динамо» набрало 35 очков и располагается на седьмой строчке в турнирной таблице Западной конференции. «Амур», имея в активе 24 балла, занимает 12 место на «Востоке».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Динамо» (Москва) — «Амур» (Хабаровск) — 3:2 ОТ (1:0, 1:1, 0:1, 1:0)
Голы: Шипачев — 10 (А. Алексеев, Кагарлицкий), 8:16 — 1:0. Мозер — 3 (Хиетанен, Миронов), 21:26 — 2:0. Зогорна — 4 (Воробьев, Рассказов), 36:51 — 2:1. Файзуллин — 7 (бол., Зогорна, Горшков), 45:14 — 2:2. Хиетанен — 5 (Кагарлицкий), 62:54 — 3:2Вратари: Бочаров (21:18 — 21:26) — МурыгинБроски: 37 (11+8+14+4) — 42 (14+16+10+2)Штраф: 10 — 8