КХЛ. Победа «Сибири», ЦСКА примет «Витязь», рижское «Динамо» и СКА сыграют в Цюрихе

В понедельник, 26 ноября, проходят очередные матчи регулярного чемпионата КХЛ.

«Амур» — «Сибирь» — 2:3

В рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Амур» принимал «Сибирь».

Гости одержали победу со счетом 3:2.

В составе победителей отличились Шэйн Принс, Дмитрий Саюстов и Николай Демидов. У проигравших шайбы на счету Антона Лазарева и Яна Коларжа.

«Сибирь» после этой победы набрала 21 очко и занимает двенадцатое место в таблице Восточной конференции. У «Амура» — 22 очка и одиннадцатая строчка.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Амур» (Хабаровск) — «Сибирь» (Новосибирск) — 2:3 (1:2, 0:1, 0:0) Голы: Лазарев — 2 (Журавлев), 6:56 — 1:0. Принс — 1 (Игнатович, Романцев), 13:44 — 1:1. Саюстов — 6 (бол., Михайлов), 14:27 — 1:2. Демидов — 4 (Брюле), 26:39 — 1:3. Коларж — 2 (бол., Руденков), 57:30 — 2:3Вратари: Мурыгин (59:35) — КрасиковШтраф: 2-8Броски: 38 (14+14+10) — 32 (9+15+8)

«Металлург» Мг — «Торпедо»

«Динамо» М — «Йокерит»

ЦСКА — «Витязь»

«Ак Барс» — «Нефтехимик»

«Динамо» Р — СКА