КХЛ. Победа «Сибири», ЦСКА примет «Витязь», рижское «Динамо» и СКА сыграют в Цюрихе

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    Обзор матчей регулярного чемпионата КХЛ 26 ноября

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    В понедельник, 26 ноября, проходят очередные матчи регулярного чемпионата КХЛ.
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    «Амур» — «Сибирь» — 2:3

    В рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Амур» принимал «Сибирь».

    Гости одержали победу со счетом 3:2.

    В составе победителей отличились Шэйн Принс, Дмитрий Саюстов и Николай Демидов. У проигравших шайбы на счету Антона Лазарева и Яна Коларжа.

    «Сибирь» после этой победы набрала 21 очко и занимает двенадцатое место в таблице Восточной конференции. У «Амура» — 22 очка и одиннадцатая строчка.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Амур» (Хабаровск) — «Сибирь» (Новосибирск) — 2:3 (1:2, 0:1, 0:0)
    Голы: Лазарев — 2 (Журавлев), 6:56 — 1:0. Принс — 1 (Игнатович, Романцев), 13:44 — 1:1. Саюстов — 6 (бол., Михайлов), 14:27 — 1:2. Демидов — 4 (Брюле), 26:39 — 1:3. Коларж — 2 (бол., Руденков), 57:30 — 2:3Вратари: Мурыгин (59:35) — КрасиковШтраф: 2-8Броски: 38 (14+14+10) — 32 (9+15+8)

    «Металлург» Мг — «Торпедо»

    «Динамо» М — «Йокерит»

    ЦСКА — «Витязь»

    «Ак Барс» — «Нефтехимик»

    «Динамо» Р — СКА

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