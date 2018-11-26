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    «Сибирь» на выезде обыграла «Амур»

    КХЛ Амур Сибирь
    В рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Амур» принимал «Сибирь».

    Игроки «Сибири»
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    Гости одержали победу со счетом 3:2.

    В составе победителей отличились Шэйн Принс, Дмитрий Саюстов и Николай Демидов. У проигравших шайбы на счету Антона Лазарева и Яна Коларжа.

    «Сибирь» после этой победы набрала 21 очко и занимает двенадцатое место в таблице Восточной конференции. У «Амура» — 22 очка и одиннадцатая строчка.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Амур» (Хабаровск) — «Сибирь» (Новосибирск) — 2:3 (1:2, 0:1, 0:0)
    Голы: Лазарев — 2 (Журавлев), 6:56 — 1:0. Принс — 1 (Игнатович, Романцев), 13:44 — 1:1. Саюстов — 6 (бол., Михайлов), 14:27 — 1:2. Демидов — 4 (Брюле), 26:39 — 1:3. Коларж — 2 (бол., Руденков), 57:30 — 2:3Вратари: Мурыгин (59:35) — КрасиковШтраф: 2-8Броски: 38 (14+14+10) — 32 (9+15+8)
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