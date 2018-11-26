«Сибирь» на выезде обыграла «Амур»

В рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лигипринимал

Гости одержали победу со счетом 3:2.

В составе победителей отличились Шэйн Принс, Дмитрий Саюстов и Николай Демидов. У проигравших шайбы на счету Антона Лазарева и Яна Коларжа.

«Сибирь» после этой победы набрала 21 очко и занимает двенадцатое место в таблице Восточной конференции. У «Амура» — 22 очка и одиннадцатая строчка.