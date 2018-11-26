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    «Ак Барс» в Казани победил «Нефтехимик»

    КХЛ Ак Барс Нефтехимик
    Казанский «Ак Барс» одержал победу над нижнекамским «Нефтехимиком» (3:1) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Ак Барс»
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    В составе победителей отличились Артём Лукоянов, Андрей Попов и Михаил Глухов.

    За «Нефтехимик» шайбу забросил форвард Юусо Пустинен.

    Победа стала для подопечных Зинэтулы Билялетдинова пятой подряд в чемпионате.

    «Ак Барс» набрал 49 очков и расположился на третьем месте на Востоке. «Нефтехимик» с 29 баллами занимает 9 строчку.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Ак Барс» (Казань) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)
    Голы: Лукоянов — 6 (мен.), 19:02 — 1:0. Попов — 2 (Галиев), 25:23 — 2:0. Пуустинен — 16 (Падакин, Шарипзянов), 53:44 — 2:1. Глухов — 1 (п.в.), 59:18 — 3:1Вратари: Гарипов — Коротаев (58:15 — 59:18)Броски: 24 (10+6+8) — 28 (6+12+10)Штраф: 8 — 6
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