«Ак Барс» в Казани победил «Нефтехимик»

«Ак Барс»
«Ак Барс»
В составе победителей отличились Артём Лукоянов, Андрей Попов и Михаил Глухов.
За «Нефтехимик» шайбу забросил форвард Юусо Пустинен.
Победа стала для подопечных Зинэтулы Билялетдинова пятой подряд в чемпионате.
«Ак Барс» набрал 49 очков и расположился на третьем месте на Востоке. «Нефтехимик» с 29 баллами занимает 9 строчку.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Ак Барс» (Казань) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)
Голы: Лукоянов — 6 (мен.), 19:02 — 1:0. Попов — 2 (Галиев), 25:23 — 2:0. Пуустинен — 16 (Падакин, Шарипзянов), 53:44 — 2:1. Глухов — 1 (п.в.), 59:18 — 3:1Вратари: Гарипов — Коротаев (58:15 — 59:18)Броски: 24 (10+6+8) — 28 (6+12+10)Штраф: 8 — 6