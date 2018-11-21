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    Белорусы перестали считаться легионерами в КХЛ

    КХЛ Сибирь
    Белорусские игроки официально перестали считаться легионерами в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), сообщил «РИА Новости» источник, близкий к ситуации.

    Павел Воробей
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    Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко 1 сентября заявил, что белорусские хоккеисты больше не считаются легионерами в российских клубах лиги.

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  • 20/08/2015

    • Но 14 ноября выяснилось, что новосибирская «Сибирь» смогла заявить белорусского защитника Павла Воробья на матч против китайского «Куньлуня» только как легионера.

    15 ноября генеральный менеджер «Сибири», член совета директоров КХЛ Кирилл Фастовский заявил, что клуб рассчитывал на более оперативное решение по статусу белорусских игроков, когда подписывал контракт с Воробьем.

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  • 27/08/2015

    • По информации издания, в настоящий момент все процедурные вопросы решены, принятые на заочном заседании Совета директоров КХЛ правки внесены в регламент лиги.

    Напомним, что совет директоров КХЛ в сентябре 2015 года принял решение, согласно которому белорусские и казахстанские хоккеисты стали считаться легионерами в матчах лиги. 0

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