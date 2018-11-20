Выбраны еще 12 хоккеистов для участия в Матче звезд КХЛ
КХЛ
По результатам голосования, в котором можно было отметить по одному игроку каждого амплуа от четырех дивизионов, журналисты выбрали следующих игроков:
Дивизион Боброва
Вратарь: Юлиус Гудачек («Спартак»);
Защитник: Сами Лепистё («Йокерит»);
Нападающий: Дмитрий Кагарлицкий («Динамо» Москва).
Дивизион Тарасова
Вратарь: Илья Сорокин (ЦСКА);
Защитник: Александр Елесин («Локомотив»);
Нападающий: Миро Аалтонен («Витязь»).
Дивизион Харламова
Вратарь: Якуб Коварж («Автомобилист»);
Защитник: Виктор Антипин («Металлург»);
Нападающий: Виталий Кравцов («Трактор»).
Дивизион Чернышева
Вратарь: Юха Метсола («Салават Юлаев»);
Защитник: Марк-Андре Граньяни («Куньлунь Ред Стар»);
Нападающий: Антон Бурдасов («Салават Юлаев»). 0