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    Выбраны еще 12 хоккеистов для участия в Матче звезд КХЛ

    КХЛ Спартак Йокерит Динамо ЦСКА Локомотив Витязь Автомобилист Металлург Мг Трактор Салават Юлаев Куньлунь Ред Стар
    Представители СМИ выбрали еще 12 хоккеистов для участия в Матче звезд КХЛ 2019 в Казани, сообщает официальный сайт лиги.

    Выбраны еще 12 хоккеистов для участия в Матче звезд КХЛ
    Выбраны еще 12 хоккеистов для участия в Матче звезд КХЛ
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    По результатам голосования, в котором можно было отметить по одному игроку каждого амплуа от четырех дивизионов, журналисты выбрали следующих игроков:

    Дивизион Боброва

    Вратарь: Юлиус Гудачек («Спартак»);
    Защитник: Сами Лепистё («Йокерит»);
    Нападающий: Дмитрий Кагарлицкий («Динамо» Москва).

    Дивизион Тарасова

    Вратарь: Илья Сорокин (ЦСКА);
    Защитник: Александр Елесин («Локомотив»);
    Нападающий: Миро Аалтонен («Витязь»).

    Дивизион Харламова

    Вратарь: Якуб Коварж («Автомобилист»);
    Защитник: Виктор Антипин («Металлург»);
    Нападающий: Виталий Кравцов («Трактор»).

    Дивизион Чернышева

    Вратарь: Юха Метсола («Салават Юлаев»);
    Защитник: Марк-Андре Граньяни («Куньлунь Ред Стар»);
    Нападающий: Антон Бурдасов («Салават Юлаев»). 0

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