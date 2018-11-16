КХЛ. «Салават» принимает «Адмирал», «Трактор» в гостях у СКА

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«Сибирь» — «Амур» 2:1 Б

Новосибирская «Сибирь» по буллитам одержала победу над хабаровским «Амуром» (2:1 ПБ) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

Счет в матче открыли хозяева — на 15-й минуте отличился Александр Шаров. Но за 23 секунды до сирены Владимир Ушенин перевел встречу в овертайм, сравняв счет.

В овертайме шайб заброшено не было, а в серии послематчевых буллитов точнее были новосибирцы — победный бросок на счету Данила Романцева.

«Сибирь» прервала серию из шести поражений и ушла с последнего места в Восточной конференции.

«Амур» располагается строчкой выше, опережая новосибирцев на три очка. В последних шести матчах дальневосточная команда одержала всего одну победу.

В следующем матче чемпионата «Сибирь» дома сыграет против московского «Динамо», а «Амур» на своем льду встретится с «Динамо» (Минск).

КХЛ. Регулярный чемпионат «Сибирь» (Новосибирская область) — «Амур» (Хабаровск) — 2:1 Б (1:0, 0:0, 0:1, 0:0, 1:0) Голы: Шаров — 6 (бол.), 14:47 — 1:0. Вл. Ушенин — 5 (бол.), 59:37 — 1:1Победный буллит: РоманцевВратари: Красиков — Мурыгин (58:30 — 59:37)Броски: 27 (9+5+12+1) — 33 (11+9+10+3)Штраф: 10 — 12

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