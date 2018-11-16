ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    КХЛ. «Салават» принимает «Адмирал», «Трактор» в гостях у СКА

    Обзор матчей регулярного чемпионата КХЛ 16 ноября

    КХЛ Амур Сибирь Адмирал Салават Юлаев Барыс Динамо СКА Трактор Спартак Локомотив Металлург Мг Витязь Автомобилист Динамо Минск Сочи Северсталь
    Вся лентаСамое главное
    Хорватия перевернула ситуацию в группеЧМ-2018 вернулся для Хорватии и Испании Германия — РоссияПаниковать не стоит. Это была вторая сборная Хоккеисты «Тампы»НХЛ. Три ассиста Кучерова, два очка Малкина и третье подряд поражение «Нэшвилла»
  • 16:43
    • Стринич вернется к тренировкам после проблем с сердцем
  • 15:05
    • «Манчестер Юнайтед» может усилиться защитником «Атлетико»
  • 14:58
    • Соколов переизбран президентом ПФЛ
  • 14:46
    • КХЛ дисквалифицировала руководство «Слована»
  • 14:24
    • «Ювентус» может подписать полузащитника «Реала»
  • 13:50
    • Зобнин не сыграет со Швецией
  • 11:55
    • Семак ждет возвращения Кокорина в зимний перерыв
    Все новости спорта
    СКА
    СКА
  • 1000
  • Фрибет для всехЗабрать!
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «Сибирь» — «Амур» 2:1 Б

    Новосибирская «Сибирь» по буллитам одержала победу над хабаровским «Амуром» (2:1 ПБ) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Счет в матче открыли хозяева — на 15-й минуте отличился Александр Шаров. Но за 23 секунды до сирены Владимир Ушенин перевел встречу в овертайм, сравняв счет.

    В овертайме шайб заброшено не было, а в серии послематчевых буллитов точнее были новосибирцы — победный бросок на счету Данила Романцева.

    «Сибирь» прервала серию из шести поражений и ушла с последнего места в Восточной конференции.

    «Амур» располагается строчкой выше, опережая новосибирцев на три очка. В последних шести матчах дальневосточная команда одержала всего одну победу.

    В следующем матче чемпионата «Сибирь» дома сыграет против московского «Динамо», а «Амур» на своем льду встретится с «Динамо» (Минск).

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Сибирь» (Новосибирская область) — «Амур» (Хабаровск) — 2:1 Б (1:0, 0:0, 0:1, 0:0, 1:0)
    Голы: Шаров — 6 (бол.), 14:47 — 1:0. Вл. Ушенин — 5 (бол.), 59:37 — 1:1Победный буллит: РоманцевВратари: Красиков — Мурыгин (58:30 — 59:37)Броски: 27 (9+5+12+1) — 33 (11+9+10+3)Штраф: 10 — 12

    «Барыс» — «Динамо» М

    «Салават Юлаев» — «Адмирал»

    «Витязь» — «Металлург» Мг

    19:30 мск

    СКА — «Трактор»

    19:30 мск

    «Спартак» — «Локомотив»

    19:30 мск

    ХК «Сочи» — «Северсталь»

    19:30 мск

    «Динамо» Мн — «Автомобилист»

    19:30 мск

    0
  • Доставка в:
  • По теме
  • «Ак Барс» не вышел из отпуска. СКА уничтожил чемпиона в матче за Кубок Открытия
  • 02/09/2018 в 14:48
    •
  • Прогноз
  • «Торпедо» — «Слован»
  • 1.82
  • Завтра в 17:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Неймар
  • Мастера штрафных ударов. Неймара обошел македонец из «Леванте»
    • 19:22 10/11/2018     Шейх Мансур бин Зайд аль-Нехайян
  • Мошенники из Манчестера
    • 16:56 14/11/2018     ЦСКА — «Зенит»
  • Семак наступил на грабли, оставленные Луческу и Манчини
    • 02:07 12/11/2018
    Рекомендуем бонусы
  • 1000
    •  Фрибет на первую ставку Получить
    Тоже интересно
    СКА Хоккей КХЛ. «Салават» принимает «Адмирал», «Трактор» в гостях у СКАОбзор матчей регулярного чемпионата КХЛ 16 ноября 18:360
  • 11:31
    • Российские конькобежцы победили в командной гонке на этапе КМ в Японии
  • 09:53
    • «Голден Стэйт» проиграл четвертый раз в сезоне
  • 08:19
    • Черчесов стал лидером по количеству поражений в сборной России
    Клаудио Раньери Футбол Раньери спасет «Фулхэм» и поднимет его вышеРеакция на назначение тренера 03:390
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Франция забронирует первую строку
  • 2.56
    •
  • 18:24
    • «Сибирь» по буллитам одолела «Амур»
  • 17:29
    • «Барселоне» интересен полузащитник сборной Грузии
  • 17:14
    • «Реал» вернет Хамеса Родригеса летом
    Мо Салах Футбол Новая схема «Ливерпуля» и Салах в роли «девятки»: за и противКлопп переходит на 4-2-3-1 и меняет роль своей главной звезды Вчера в 15:400
  • 08:05
    • Молодежная сборная России выиграла суперсерию
  • 17:01
    • «Барселона» начала переговоры с Альбой о продлении контракта
  • 16:31
    • Молодежная сборная России получила соперников по контрольным матчам
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурЧМ-2018
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие