КХЛ. «Салават» принимает «Адмирал», «Трактор» в гостях у СКА

«Сибирь» — «Амур» 2:1 Б
Новосибирская «Сибирь» по буллитам одержала победу над хабаровским «Амуром» (2:1 ПБ) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.
Счет в матче открыли хозяева — на 15-й минуте отличился Александр Шаров. Но за 23 секунды до сирены Владимир Ушенин перевел встречу в овертайм, сравняв счет.
В овертайме шайб заброшено не было, а в серии послематчевых буллитов точнее были новосибирцы — победный бросок на счету Данила Романцева.
«Сибирь» прервала серию из шести поражений и ушла с последнего места в Восточной конференции.
«Амур» располагается строчкой выше, опережая новосибирцев на три очка. В последних шести матчах дальневосточная команда одержала всего одну победу.
В следующем матче чемпионата «Сибирь» дома сыграет против московского «Динамо», а «Амур» на своем льду встретится с «Динамо» (Минск).
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