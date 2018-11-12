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    «Витязь» проиграл «Локомотиву»

    КХЛ Витязь Локомотив
    Ярославский «Локомотив» обыграл подольский «Витязь» (4:2) в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Локомотив»
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    В составе победителей голами отметились Данил Юртайкин (5-я минута), Артур Каюмов (22), Владислав Картаев (34) и Никита Черепанов (42).

    За хозяев отличились Миро Аалтонен (12) и Артем Швец-Роговой (40).

    Форвард подмосковного клуба Миро Аалтонен забросил 13-ю шайбу в сезоне и сравнялся с лидерами гонки снайперов в КХЛ.

    После этой игры «Локомотив» набрал 36 очков и располагается на четвертой строчке в турнирной таблице Западной конференции. «Витязь» занимает восьмое место — 23 очка.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Витязь» (Подольск) — «Локомотив» (Ярославль) — 2:4 (1:1, 1:2, 0:1)
    Голы: Юртайкин — 3 (Алексеев), 4:17 — 0:1. Аалтонен — 13 (Евсеенков, Рендулич), 11:42 — 1:1. Каюмов — 3 (Черепанов, Кудрявцев), 21:56 — 1:2. Картаев — 4 (Алексеев, Афанасьев), 33:18 — 1:3. Швец-Роговой — 7 (Кокарев), 39:35 — 2:3. Черепанов — 1 (Юртайкин, Картаев), 41:40 — 2:4Вратари: Ортио (11:35 — 11:42) — СалакБроски: 18 (7+6+5) — 41 (11+22+8)Штраф: 8 — 4
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