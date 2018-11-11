Сборная Финляндии заняла второе место на Кубке Карьяла

Трансферный дайджест. 30 октября — 5 ноября

Кто хочет приютить Дембеле, о чем не могут договориться «Милан» и Ибрагимович, кого хочет подписать эксперт по свободным агентам «Ювентус» и другие трансферные новости последних дней.