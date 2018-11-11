Сборная Финляндии заняла второе место на Кубке Карьяла

Сборная Финляндии
КХЛ
В составе финской сборной заброшенными шайбами отметились Вилле Лескинен, Теэму Эронен и Яне Хаканпяя.
Финская команда набрала шесть очков и заняла второе место на турнире. Сборная Швеции, имея в активе три балла, заняла четвертую строчку на первом этапе Евротура.
Напомним, выиграла первый этап Евротура сборная России. Чехия стала третьей.
Еврохоккейтур. Кубок Карьяла
Финляндия — Швеция — 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)
Голы: Лескинен — 1 (бол., Руотсалайнен, Лехтонен), 7:49 — 1:0. Эронен — 1 (Лескинен, Х. Песонен), 21:37 — 2:0. Хаканпаа — 1 (Анттила), 56:21 — 3:0Вратари: Вехвиляйнен — Юханссон (56:57 — 59:56)Броски: 27 (6+15+6) — 22 (5+4+13)Штраф: 20 — 10