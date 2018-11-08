Назван состав звеньев сборной России на матч с Финляндией
ФХР
Вратари: Илья Сорокин, Игорь Шестеркин, Илья Коновалов.
Первое звено: Кирилл Капризов, Андрей Локтионов, Михаил Григоренко, Никита Нестеров, Артем Блажиевский;
Второе звено: Андрей Кузьменко, Алексей Бывальцев, Александр Барабанов, Динар Хафизуллин, Алексей Василевский;
Третье звено: Анатолий Голышев, Денис Зернов, Максим Шалунов, Денис Баранцев, Алекей Елесин;
Четвертое звено: Иван Телегин, Александр Кадейкин, Евгений Кетов, Андрей Педан, Артем Зуб, Александр Дергачев.
Напомним, матч Россия — Финляндия состоится сегодня ,8 ноября, и начнется в 19:30 по московскому времени. 0