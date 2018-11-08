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    Назван состав звеньев сборной России на матч с Финляндией

    Кубок Карьяла Сборная России Сборная Финляндии
    Объявлен состав звеньев сборной России на матч Кубка Карьяла с национальной командой Финляндии.

    Назван состав звеньев сборной России на матч с Финляндией
    Назван состав звеньев сборной России на матч с Финляндией
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    Вратари: Илья Сорокин, Игорь Шестеркин, Илья Коновалов.

    Первое звено: Кирилл Капризов, Андрей Локтионов, Михаил Григоренко, Никита Нестеров, Артем Блажиевский;

    Второе звено: Андрей Кузьменко, Алексей Бывальцев, Александр Барабанов, Динар Хафизуллин, Алексей Василевский;

    Третье звено: Анатолий Голышев, Денис Зернов, Максим Шалунов, Денис Баранцев, Алекей Елесин;

    Четвертое звено: Иван Телегин, Александр Кадейкин, Евгений Кетов, Андрей Педан, Артем Зуб, Александр Дергачев.

    Напомним, матч Россия — Финляндия состоится сегодня ,8 ноября, и начнется в 19:30 по московскому времени. 0

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