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    КХЛ. ЦСКА выиграл у СКА, победы «Авангарда» и «Салавата»

    Обзор матчей регулярного чемпионата КХЛ 4 ноября

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    В понедельник, 5 ноября, проходят очередные матчи регулярного чемпионата КХЛ.
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    ЦСКА — СКА — 3:1

    В рамках регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА принимал СКА. Армейское дерби завершилось победой москвичей со счетом 3:1.

    В первом периоде соперники обменялись заброшенными шайбами Динара Хафизуллина и Сергея Калинина. Во втором периоде хозяева отличились дважды — шайбы на счету Константина Окулова и Янника Хансена.

    Отметим, что ЦСКА второй раз в сезоне выиграл у СКА.

    ЦСКА, набрав 42 очка в 25 матчах, возглавляет Западную конференцию. У СКА — 39 очков в 25 матчах и второе место.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    ЦСКА — СКА (Санкт-Петербург) — 3:1 (1:1, 2:0, 0:0)
    Голы: Хафизуллин — 5 (Плотников), 5:02 — 0:1. Калинин — 2 (Хансен), 14:06 — 1:1. Окулов — 8 (Робинсон, Шалунов), 31:18 — 2:1. Хансен — 2 (Андронов), 35:34 — 3:1Нереализованный буллит: Шалунов (ЦСКА), 58:02 (Вратарь)Вратари: Юханссон — Шестеркин (58:23 — 59:17)Штраф: 6 — 8Броски: 24 (10+7+7) — 23 (8+7+8)

    «Нефтехимик» — «Салават Юлаев» — 2:3

    «Салават Юлаев» одержал победу в Нижнекамске. Уфимцы выиграли со счетом 3:2.

    Гости вышли вперед уже на 65-й секунде — точным броском отметился нападающий Антон Бурдасов. Следующей шайбы зрителям пришлось ждать до 49-й минуты, когда Ильдар Шиксатдаров сделал счет равным. Уфимцы вырвали победу благодаря голам Павла Коледова и Линуса Умарка, на которые хозяева ответили лишь точным броском Дмитрия Огурцова.

    Отметим, что «Салават Юлаев» прервал серию из трех поражений. На Востоке уфимцы идут шестыми, а «Нефтехимик» располагается на восьмом месте.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 2:3 (0:1, 0:0, 2:2)
    Голы: Бурдасов — 13 (Хохряков, Хартикайнен), 1:05 — 0:1. Шиксатдаров — 2 (Порядин, Огурцов), 48:57 — 1:1. Коледов — 2 (Умарк, Гареев), 53:47 — 1:2. Умарк — 4 (Кемппайнен), 54:47 — 1:3. Огурцов — 1 (бол., Няттинен, Пуустинен), 59:38 — 2:3Вратари: Макаров (59:23) — МетсолаШтраф: 63 — 34Броски: 35 (9+7+19) — 23 (8+10+5)

    «Торпедо» — «Ак Барс» — 3:4 ОТ

    В матче регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» обыграл «Торпедо». Поединок, который проходил в Нижнем Новгороде, завершился победой казанцев в овертайме — 4:3.

    В первом периоде соперники обменялись голами: у «Торпедо» отличился Никита Сетдиков, у «Ак Барса» — Алексей Потапов. Во втором игровом отрезке хозяева оторвались в счете (шайбы на счету Дениса Баранцева и Даниила Ильина), однако в третьем периоде «Ак Барс» отыгрался (отличились Андрей Марков и Александр Бурмистров).

    Победу гостям в овертайме принес Артем Лукоянов.

    «Ак Барс» набрал 37 очков и идет третьим в Восточной конференции. «Торпедо» (33 очка) — на седьмом месте.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Торпедо» (Нижний Новгород) — «Ак Барс» (Казань) — 3:4 ОТ (1:1, 2:0, 0:2, 0:1)
    Голы: Сетдиков — 2 (Боди), 13:57 — 1:0. Потапов — 5 (Лукоянов, Батыршин), 18:50 — 1:1. Баранцев — 3 (Жафяров, Паршин), 24:28 — 2:1. Ильин — 4 (бол., Хольм), 32:30 — 3:1. Марков — 2 (Ткачев), 44:00 — 3:2. Бурмистров — 3 (Глухов), 53:14 — 3:3. Лукоянов — 4, 60:51 — 3:4Нереализованный буллит: Галиев (Ак Барс), 57:39 (мимо)Вратари: Тихомиров — ГариповШтраф: 8 — 10Броски: 33 (17+11+5+0) — 42 (11+16+13+2)

    «Витязь» — «Локомотив» — 4:3

    «Витязь» в результативном матче переиграл «Локомотив» — 4:3.

    Первый период соперники завершили со счетом 2:2. Авторами голов стали Александр Семин, Александр Шевченко, Даниил Апальков и Денис Алексеев. Во второй двадцатиминутке команды вновь не определили победителя — отличились Денис Кокарев и Степан Санников.

    Победу «Витязю» принес гол Александра Никулина на 46-й минуте матча.

    «Витязь», набрав 23 очка, идет седьмым на Западе. «Локомотив» (34 очка) занимает четвертое место.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Витязь» (Подольск) — «Локомотив» (Ярославль) — 4:3 (2:2, 1:1, 1:0)
    Голы: Семин — 6, 7:26 — 1:0. Апальков — 5 (Козун, Рафиков), 9:52 — 1:1. Алексеев — 4 (бол., Е. Аверин, Санников), 13:28 — 1:2. Шевченко — 1 (Выглазов, Евсеенков), 14:59 — 2:2. Кокарев — 4 (Швец-Роговой), 21:51 — 3:2. Санников — 5 (Осипов, Е. Аверин), 24:01 — 3:3. Никулин — 2 (Макеев), 45:09 — 4:3Вратари: Ортио — Салак (59:52)Штраф: 10-12Броски: 22 (10+7+5) — 35 (9+9+17)

    «Динамо» М — «Спартак» — 1:2

    «Спартак» одержал выездную победу над «Динамо» в московском дерби в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

    Гости выиграли со счетом 2:1.

    На 18-й минуте гостей вывел вперед нападающий Роберт Ганзл. Во втором периоде Игорь Макаров счет сравнял, но на 51-й минуте Каспарс Даугавиньш принес «Спартаку» победу.

    «Спартак», набрав 28 очков, идет пятым на Западе. У «Динамо» — 21 очко и девятая строчка.

    Стоит отметить, что «Спартак» обыграл «Динамо» в шестой раз подряд.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Динамо» (Москва) — «Спартак» (Москва) — 1:2 (0:1, 0:0, 1:1)
    Голы: Ганзл — 6 (Никонцев), 17:30 — 0:1. Макаров — 1 (бол., Шипачев, Кагарлицкий), 44:46 — 1:1. Даугавиньш — 7 (бол., Кулик, Калинин), 50:33 — 1:2Вратари: Бочаров (58:30) — ГудачекШтраф: 8-14Броски: 41 (15+11+15) — 19 (7+7+5)

    «Авангард» — «Куньлунь» — 5:1

    «Авангард» обыграл «Куньлунь» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 5:1.

    У победителей отличились Вилле Покка, Кирилл Петров, Коди Франсон, Илья Михеев и Максим Чудинов. У гостей шайба на счету Тейлора Бека.

    Отметим, что нападающий омичей Артем Манукян сделал в этой игре 4 результативные передачи.

    «Авангард» набрал 40 очков в 26-ти матчах и идет вторым в таблице Восточной конференции. «Куньлунь» (24 очка) располагается на девятой строчке.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Авангард» (Омск) — «Куньлунь» (Пекин) — 5:1 (1:0, 2:0, 2:1)
    Голы: Покка — 4 (Манукян, Семенов), 10:40 — 1:0. Петров — 4 (Манукян), 32:05 — 2:0. Фрэнсон — 4 (Манукян, Широков), 39:36 — 3:0. Михеев — 11, 46:13 — 4:0. Бек — 9 (Вольски, Сундстрем), 49:43 — 4:1. Чудинов — 6 (Манукян, Семенов), 55:52 — 5:1Вратари: Бобков — БрастШтраф: 8-2Броски: 24 (6+11+7) — 20 (5+9+6)

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