КХЛ. ЦСКА выиграл у СКА, победы «Авангарда» и «Салавата»

ЦСКА — СКА — 3:1
В рамках регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА принимал СКА. Армейское дерби завершилось победой москвичей со счетом 3:1.
В первом периоде соперники обменялись заброшенными шайбами Динара Хафизуллина и Сергея Калинина. Во втором периоде хозяева отличились дважды — шайбы на счету Константина Окулова и Янника Хансена.
Отметим, что ЦСКА второй раз в сезоне выиграл у СКА.
ЦСКА, набрав 42 очка в 25 матчах, возглавляет Западную конференцию. У СКА — 39 очков в 25 матчах и второе место.
«Нефтехимик» — «Салават Юлаев» — 2:3
«Салават Юлаев» одержал победу в Нижнекамске. Уфимцы выиграли со счетом 3:2.
Гости вышли вперед уже на 65-й секунде — точным броском отметился нападающий Антон Бурдасов. Следующей шайбы зрителям пришлось ждать до 49-й минуты, когда Ильдар Шиксатдаров сделал счет равным. Уфимцы вырвали победу благодаря голам Павла Коледова и Линуса Умарка, на которые хозяева ответили лишь точным броском Дмитрия Огурцова.
Отметим, что «Салават Юлаев» прервал серию из трех поражений. На Востоке уфимцы идут шестыми, а «Нефтехимик» располагается на восьмом месте.
«Торпедо» — «Ак Барс» — 3:4 ОТ
В матче регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» обыграл «Торпедо». Поединок, который проходил в Нижнем Новгороде, завершился победой казанцев в овертайме — 4:3.
В первом периоде соперники обменялись голами: у «Торпедо» отличился Никита Сетдиков, у «Ак Барса» — Алексей Потапов. Во втором игровом отрезке хозяева оторвались в счете (шайбы на счету Дениса Баранцева и Даниила Ильина), однако в третьем периоде «Ак Барс» отыгрался (отличились Андрей Марков и Александр Бурмистров).
Победу гостям в овертайме принес Артем Лукоянов.
«Ак Барс» набрал 37 очков и идет третьим в Восточной конференции. «Торпедо» (33 очка) — на седьмом месте.
«Витязь» — «Локомотив» — 4:3
«Витязь» в результативном матче переиграл «Локомотив» — 4:3.
Первый период соперники завершили со счетом 2:2. Авторами голов стали Александр Семин, Александр Шевченко, Даниил Апальков и Денис Алексеев. Во второй двадцатиминутке команды вновь не определили победителя — отличились Денис Кокарев и Степан Санников.
Победу «Витязю» принес гол Александра Никулина на 46-й минуте матча.
«Витязь», набрав 23 очка, идет седьмым на Западе. «Локомотив» (34 очка) занимает четвертое место.
«Динамо» М — «Спартак» — 1:2
«Спартак» одержал выездную победу над «Динамо» в московском дерби в рамках регулярного чемпионата КХЛ.
Гости выиграли со счетом 2:1.
На 18-й минуте гостей вывел вперед нападающий Роберт Ганзл. Во втором периоде Игорь Макаров счет сравнял, но на 51-й минуте Каспарс Даугавиньш принес «Спартаку» победу.
«Спартак», набрав 28 очков, идет пятым на Западе. У «Динамо» — 21 очко и девятая строчка.
Стоит отметить, что «Спартак» обыграл «Динамо» в шестой раз подряд.
«Авангард» — «Куньлунь» — 5:1
«Авангард» обыграл «Куньлунь» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 5:1.
У победителей отличились Вилле Покка, Кирилл Петров, Коди Франсон, Илья Михеев и Максим Чудинов. У гостей шайба на счету Тейлора Бека.
Отметим, что нападающий омичей Артем Манукян сделал в этой игре 4 результативные передачи.
«Авангард» набрал 40 очков в 26-ти матчах и идет вторым в таблице Восточной конференции. «Куньлунь» (24 очка) располагается на девятой строчке.