Матч юниорских команд России и Канады не был доигран

Матч юниорских команд(игроки не старше 17 лет) на Мировом кубке вызова не был доигран.

Встреча была прервана в третьем периоде при счете 3:2 в пользу россиян из-за проблем с освещением.

В составе сборной России точные броски нанесли Василий Пономарев, Павел Тютнев и Илья Рычков.

«Стартовый матч юниорской сборной России U17 на Мировом кубке вызова не был завершен из-за проблем с освещением на арене. Команды покинули арену, энергетическая компания работает над устранением неполадок.

По договоренности между командами оставшиеся семь минут матча будут доиграны завтра в 12:00 по местному времени (18:00 мск)», — говорится на официальной странице ФХР в Twitter. 0