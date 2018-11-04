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    Матч юниорских команд России и Канады не был доигран

    Сборная России Сборная Канады
    Матч юниорских команд России и Канады (игроки не старше 17 лет) на Мировом кубке вызова не был доигран.

    Проблемы с освещением на арене
    Проблемы с освещением на арене
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    Встреча была прервана в третьем периоде при счете 3:2 в пользу россиян из-за проблем с освещением.

    В составе сборной России точные броски нанесли Василий Пономарев, Павел Тютнев и Илья Рычков.

    «Стартовый матч юниорской сборной России U17 на Мировом кубке вызова не был завершен из-за проблем с освещением на арене. Команды покинули арену, энергетическая компания работает над устранением неполадок.

    По договоренности между командами оставшиеся семь минут матча будут доиграны завтра в 12:00 по местному времени (18:00 мск)», — говорится на официальной странице ФХР в Twitter. 0

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