«Локомотив» «всухую» победил «Слован»

Ярославскийодержал выездную победу над братиславским(3:0) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

В составе победителей отличились Андрей Локтионов, Степан Санников и Даниил Апальков.

Голкипер ярославцев Александр Салак отыграл на ноль, отразив 17 бросков.

«Локомотив» прервал серию из двух поражений, а команда Владимира Орсага уступила в 5-й раз за последние шесть матчей регулярного чемпионата.

«Локомотив» с 34 очками занимает четвертое место в Западной конференции, а «Слован» в ней же расположился на десятой строчке, имея в активе 20 очков.

В следующем матче железнодорожники 5 ноября на выезде сыграют с «Витязем», а подопечные Владимира Орсага в этот же день примут «Барыс».