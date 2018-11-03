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    «Локомотив» «всухую» победил «Слован»

    КХЛ Локомотив Слован
    Ярославский «Локомотив» одержал выездную победу над братиславским «Слованом» (3:0) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

    «Локомотив»
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    В составе победителей отличились Андрей Локтионов, Степан Санников и Даниил Апальков.

    Голкипер ярославцев Александр Салак отыграл на ноль, отразив 17 бросков.

    «Локомотив» прервал серию из двух поражений, а команда Владимира Орсага уступила в 5-й раз за последние шесть матчей регулярного чемпионата.

    «Локомотив» с 34 очками занимает четвертое место в Западной конференции, а «Слован» в ней же расположился на десятой строчке, имея в активе 20 очков.

    В следующем матче железнодорожники 5 ноября на выезде сыграют с «Витязем», а подопечные Владимира Орсага в этот же день примут «Барыс».

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Слован» (Братислава) — «Локомотив» (Ярославль) — 0:3 (0:0, 0:2, 0:1)
    Голы: Локтионов — 7 (Апальков), 38:09 — 0:1. Санников — 4 (Е. Аверин), 38:29 — 0:2. Апальков — 4 (Крунвалль, Кутузов), 50:12 — 0:3Вратари: Чильяк — СалакБроски: 18 (5+6+7) — 28 (4+11+13)Штраф: 14 — 12
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