КХЛ. «Ак Барс» проиграл «Нефтехимику», «Салават» уступил «Торпедо»

В пятницу, 3 ноября, проходят очередные матчи регулярного чемпионата КХЛ.

«Авангард» — «Адмирал» 3:1

В матче регулярного чемпионата КХЛ омский «Авангард» в Балашихе обыграл владивостокский «Адмирал» со счетом 3:1.

У победителей встречи голами отметились Кирилл Семенов (2-я минута), Максим Березин (15) и Илья Михеев (29).

«Авангард» с 38 очками занимает второе место в Восточной конференции, а «Адмирал», потерпевший четвертое поражение кряду, в ней же расположился на 12-й строчке.

В следующем матче омичи 5 ноября сыграют с «Куньлунем», а дальневосточная команда 12 ноября встретится с «Северсталью».

КХЛ. Регулярный чемпионат «Авангард» (Омск) — «Адмирал» (Владивосток) — 3:1 (2:0, 1:0, 0:1) Голы: Семенов — 9, 2:16 — 1:0. Березин — 1 (Деарне), 15:51 — 2:0. Михеев — 10 (Широков, Фрэнсон), 29:47 — 3:0. Глазачев — 4 (Воронин), 49:09 — 3:1Вратари: Бобков — СеребряковБроски: 36 (19+11+6) — 13 (5+2+6)Штраф: 6 — 6

«Нефтехимик» — «Ак Барс» 3:2 Б

Нижнекамский «Нефтехимик» по буллитам обыграл казанский «Ак Барс» (3:2 ПБ) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей голами отметились Юусо Пуустинен (33) и Павел Здунов (36). Победный бросок на свой счет записал Андрей Нестрашил.

За гостей отличились Альберт Яруллин (2) и Владимир Ткачев (22).

«Ак Барс» с 35 очками занимает третье место в Восточной конференции, а «Нефтехимик» в ней же расположился на восьмой строчке, имея в активе 26 очков.

В следующем матче подопечные Андрея Назарова 5 ноября примут «Салават Юлаев», а казанцы в этот же день на выезде сыграют с «Торпедо».

КХЛ. Регулярный чемпионат «Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Ак Барс» (Казань) — 3:2 Б (0:1, 2:1, 0:0, 0:0, 1:0) Голы: Яруллин — 2 (Бурмистров), 2:34 — 0:1. Ткачев — 5 (Галиев, Зарипов), 22:31 — 0:2. Пуустинен — 13 (бол., Руохомаа), 33:48 — 1:2. Здунов — 1 (Брынцев, Хайруллин), 36:40 — 2:2Победный буллит: НестрашилВратари: Ежов (Макаров, 22:31) — ГариповБроски: 27 (4+14+7+2) — 30 (11+11+8+0)Штраф: 10 — 10

«Торпедо» — «Салават Юлаев» 3:1

Нижегородский «Торпедо» обыграл уфимский «Салават Юлаев» (3:1) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

За победителей дубль оформил Денис Паршин, еще один гол на счету Михаила Варнакова. В составе уфимской команды отличился Владимир Жарков.

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После этой победы «Торпедо» набрало 32 очка и поднялось на шестую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. «Салават Юлаев», имея в активе 31 балл, расположился на седьмом месте.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Торпедо» (Нижний Новгород) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 3:1 (2:1, 0:0, 1:0) Голы: Варнаков — 7 (Хольм, Ильин), 8:39 — 1:0. Паршин — 9 (бол., Варнаков, Миле), 9:38 — 2:0. Жарков — 3 (Кадейкин, Сергеев), 15:26 — 2:1. Паршин — 10 (Коробов), 53:53 — 3:1Вратари: Галимов (Тихомиров, 26:39) — МетсолаБроски: 24 (6+7+11) — 25 (10+13+2)Штраф: 16 — 30

«Витязь» — «Куньлунь Ред Стар» 1:2

Подольский «Витязь» уступил «Куньлунь Ред Стар» (1:2) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

На гол Брэндона Ипа в большинстве во втором периоде подмосковный клуб ответил шайбой Александра Никулина. На старте третьего периода гостей снова вывел вперёд Войтек Вольски.

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Подопечные Юсси Таполы прервали серию из трёх поражений, команда Валерия Белова проиграла в 5-й раз за последние шесть матчей регулярного чемпионата.

Клуб из Пекина набрал 24 очка и поднялся на 8-е место на Востоке. «Витязь» с 21 баллом располагается на 8-й строчке на Западе.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Витязь» (Подольск) — «Куньлунь» (Пекин) — 1:2 (0:0, 1:1, 0:1) Голы: Йип — 6 (бол., Сундстрем, Вольски), 24:25 — 0:1. Никулин — 1 (Воронков, Кокарев), 28:52 — 1:1. Вольски — 7 (Сундстрем), 41:03 — 1:2Вратари: Ортио (58:54) — БрастБроски: 26 (13+4+9) — 34 (12+9+13)Штраф: 4 — 10

«Динамо» Мн — «Барыс» 2:3

Минское «Динамо» на домашнем льду уступило астанинскому «Барысу» — 2:3.

У победителей встречи голами отметились Роман Старченко (11-я минута), Никита Михайлис (11) и Андре Петерссон (17), а у хозяев льда шайбы забросили Иван Дроздов (52) и Куинтон Хауден (59).

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«Барыс» с 35 очками поднялся на четвертое место в Восточной конференции, а «Динамо» расположилось на 12-й строчке на Западе, имея в активе 14 очков.

В следующем матче подопечные Андрея Скабелки 5 ноября на выезде сыграют со «Слованом», а минчане на следующий день встретятся с «Сочи».

КХЛ. Регулярный чемпионат «Динамо» (Минск) — «Барыс» (Астана) — 2:3 (0:3, 0:0, 2:0) Голы: Старченко — 11 (бол., Петерссон, Дитц), 11:07 — 0:1. Михайлис — 6 (Маклюков, Шевченко), 11:54 — 0:2. Петерссон — 9 (Дитц, Старченко), 17:34 — 0:3. Дроздов — 1, 52:04 — 1:3. Хауден — 5 (Лисовец, А. Костицын), 59:08 — 2:3Вратари: Энрот (57:52 — 58:15, 58:35 — 59:08, 59:16 — 59:49, 59:56) — ГраховинаБроски: 36 (12+9+15) — 27 (8+13+6)Штраф: 8 — 12

«Слован» — «Локомотив»