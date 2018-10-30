СКА обыграл «Куньлунь» в Санкт-Петербурге

В рамках регулярного чемпионата КХЛв Санкт-Петербурге обыгралсо счетом 5:1 (1:1, 0:0, 4:0).

Главными героями встречи стали Александр Барабанов, оформивший дубль и сделавший результативную переду, а также Андрей Кузьменко, который к голу добавил два ассита.

Также в составе победителей отличились Максим Карпов и Динар Хафизуллин.

У гостей единственный точный бросок в дебюте встречи нанес Томаш Мертл.

КХЛ. Регулярный чемпионат СКА (Санкт-Петербург) — «Куньлунь» (Пекин) — 5:1 (1:1, 0:0, 4:0) Голы: Мертль — 3 (Бартли), 1:10 — 0:1. Барабанов — 3 (Кузьменко), 14:41 — 1:1. Карпов — 2 (Плотников), 46:10 — 2:1. Хафизуллин — 4 (бол., Карпов, Гусев), 52:05 — 3:1. Кузьменко — 3 (Барабанов), 53:22 — 4:1. Барабанов — 4 (Кузьменко, Зуб), 59:40 — 5:1Вратари: Хелльберг — БрастШтраф: 4 — 8Броски: 40 (11+15+14) — 17 (8+2+7)

СКА занимает второе место в Западной конференции (37 очков). «Куньлунь» идет девятым на Востоке (22 очка). 0