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    СКА обыграл «Куньлунь» в Санкт-Петербурге

    КХЛ СКА Куньлунь Ред Стар
    В рамках регулярного чемпионата КХЛ СКА в Санкт-Петербурге обыграл «Куньлунь Ред Стар» со счетом 5:1 (1:1, 0:0, 4:0).

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    Главными героями встречи стали Александр Барабанов, оформивший дубль и сделавший результативную переду, а также Андрей Кузьменко, который к голу добавил два ассита.

    Также в составе победителей отличились Максим Карпов и Динар Хафизуллин.

    У гостей единственный точный бросок в дебюте встречи нанес Томаш Мертл.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    СКА (Санкт-Петербург) — «Куньлунь» (Пекин) — 5:1 (1:1, 0:0, 4:0)
    Голы: Мертль — 3 (Бартли), 1:10 — 0:1. Барабанов — 3 (Кузьменко), 14:41 — 1:1. Карпов — 2 (Плотников), 46:10 — 2:1. Хафизуллин — 4 (бол., Карпов, Гусев), 52:05 — 3:1. Кузьменко — 3 (Барабанов), 53:22 — 4:1. Барабанов — 4 (Кузьменко, Зуб), 59:40 — 5:1Вратари: Хелльберг — БрастШтраф: 4 — 8Броски: 40 (11+15+14) — 17 (8+2+7)

    СКА занимает второе место в Западной конференции (37 очков). «Куньлунь» идет девятым на Востоке (22 очка). 0

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