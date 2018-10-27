НХЛ. 29 сейвов Василевского, передачи Кучерова и Сергачева

«Вегас» — «Тампа-Бэй» 2:3
В регулярном чемпионате НХЛ «Тампа-Бэй» в гостях победила «Вегас» со счетом 3:2 (2:1, 1:0, 0:1) .
В составе победителей шайбы забросили Тайлер Джонсон, Брэйден Поинт, Джей Ти Миллер. У «Голден Найтс» отличились Ши Теодор и Вильям Карлссон.
Российские игроки «Лайтнинг» Никита Кучеров и Михаил Сергачев отметились голевыми передачами. Голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 29 бросков.
«Вегас» (9 очков) занимает 12 место в Западной конференции, «Тампа-Бэй» — первая на Востоке с 15 баллами.
«Детройт» — «Виннипег» 1:2
«Виннипег» на выезде переиграл «Детройт» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1 (0:1, 1:0, 1:0).
Хозяева открыли счет благодаря голу Андреаса Атанасиу, но гости ответили шайбами Кайла Коннора и Дастина Бафлина.
Российский защитник «Джетс» Дмитрий Куликов провел на льду 9 с половиной минут, но результативными действиями не отметился.
«Детройт» с четырьмя очками занимает 16 место на Востоке, «Виннипег» (15 баллов) — 15 позиция на Западе.
«Каролина» — «Сан-Хосе» 4:3 Б
«Каролина» по буллитам выиграла у «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 Б (0:2, 3:1, 0:0, 0:0, 1:0).
Решающий бросок в серии буллитов реализовал Брок Макгинн. Нападающие «Каролины» Валентин Зыков и Андрей Свечников провели на льду 10 минут 40 секунд и 10 минут 12 секунд соответственно.
«Каролина» (13 баллов) занимает четвертое место на Востоке, «Сан-Хосе» (12 баллов) — шестая позиция на Западе.
«Колорадо» — «Оттава» 6:3
«Колорадо» на своем льду выиграл у «Оттавы» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 6:3 (0:2, 2:1, 4:0).
В составе победителей 4 (1+3) очка набрал Микко Рантанен. По три балла (1+2) заработали Натан Маккиннон и Габриэль Ландеског, а Тайсон Бэрри отдал три результативные передачи.
Российский защитник Никита Задоров провел на льду 16 минут 49 секунд. Голкипер Семен Варламов участия в матче не принимал.
«Колорадо» занимает второе место в Западной конференции, имея в своем активе 16 очков, «Оттава» (9 баллов) — 11 в Восточной конференции.