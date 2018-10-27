НХЛ. 29 сейвов Василевского, передачи Кучерова и Сергачева

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«Вегас» — «Тампа-Бэй» 2:3

В регулярном чемпионате НХЛ «Тампа-Бэй» в гостях победила «Вегас» со счетом 3:2 (2:1, 1:0, 0:1) .

В составе победителей шайбы забросили Тайлер Джонсон, Брэйден Поинт, Джей Ти Миллер. У «Голден Найтс» отличились Ши Теодор и Вильям Карлссон.

Российские игроки «Лайтнинг» Никита Кучеров и Михаил Сергачев отметились голевыми передачами. Голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 29 бросков.

«Вегас» (9 очков) занимает 12 место в Западной конференции, «Тампа-Бэй» — первая на Востоке с 15 баллами.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Вегас» — «Тампа-Бэй» — 2:3 (1:2, 0:1, 1:0) Голы: Джонсон — 4, 3:05 — 0:1. Теодор — 1 (Карпентер), 5:31 — 1:1. Пойнт — 6 (Стэмкос, Кучеров), 16:38 — 1:2. Миллер — 3 (бол., Киллорн, Сергачев), 24:47 — 1:3. Карлссон — 3 (бол., Так), 41:47 — 2:3Вратари: Флери (57:58) — ВасилевскийШтрафы: 4-8Броски: 31 (12+6+13) — 23 (6+16+1)

«Вегас» — «Тампа-Бэй»

«Детройт» — «Виннипег» 1:2

«Виннипег» на выезде переиграл «Детройт» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1 (0:1, 1:0, 1:0).

Хозяева открыли счет благодаря голу Андреаса Атанасиу, но гости ответили шайбами Кайла Коннора и Дастина Бафлина.

Российский защитник «Джетс» Дмитрий Куликов провел на льду 9 с половиной минут, но результативными действиями не отметился.

«Детройт» с четырьмя очками занимает 16 место на Востоке, «Виннипег» (15 баллов) — 15 позиция на Западе.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Детройт»– «Виннипег» — 1:2 (1:0, 0:1, 0:1) Голы: Атанасиу — 4 (бол., Чоловски, Нильсен), 15:27 — 1:0. Коннор — 5 (бол., Уилер, Шайфли), 36:14 — 1:1. Бафлин — 2 (Чиаро, Танев), 53:15 — 1:2Вратари: Ховард (58:37) — БроссуаШтрафы: 10-6Броски: 28 (14+4+10) — 40 (9+21+10)

«Детройт» — «Виннипег»

«Каролина» — «Сан-Хосе» 4:3 Б

«Каролина» по буллитам выиграла у «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 Б (0:2, 3:1, 0:0, 0:0, 1:0).

Решающий бросок в серии буллитов реализовал Брок Макгинн. Нападающие «Каролины» Валентин Зыков и Андрей Свечников провели на льду 10 минут 40 секунд и 10 минут 12 секунд соответственно.

«Каролина» (13 баллов) занимает четвертое место на Востоке, «Сан-Хосе» (12 баллов) — шестая позиция на Западе.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Каролина» — «Сан-Хосе» — 4:3 ОТ (0:2, 3:1, 0:0, 0:0, 1:0) Голы: Суомела — 1 (Кейн, Бернс), 6:37 — 0:1. Майер — 6 (бол., Бернс, Э. Карлссон), 8:16 — 0:2. Хэмилтон — 1 (Ферланд, Терявяйнен), 21:12 — 1:2. Хертл — 4 (бол., Кутюр, Лабанк), 25:47 — 1:3. Макгинн — 1, 30:07 — 2:3. Терявяйнен — 2 (Ахо), 35:14 — 3:3Победный буллит: МакгиннВратари: Мразек — ДеллШтрафы: 6-4Броски: 41 (8+16+11+6) — 23 (11+5+5+2)

«Каролина» — «Сан-Хосе»

«Колорадо» — «Оттава» 6:3

«Колорадо» на своем льду выиграл у «Оттавы» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 6:3 (0:2, 2:1, 4:0).

В составе победителей 4 (1+3) очка набрал Микко Рантанен. По три балла (1+2) заработали Натан Маккиннон и Габриэль Ландеског, а Тайсон Бэрри отдал три результативные передачи.

Российский защитник Никита Задоров провел на льду 16 минут 49 секунд. Голкипер Семен Варламов участия в матче не принимал.

«Колорадо» занимает второе место в Западной конференции, имея в своем активе 16 очков, «Оттава» (9 баллов) — 11 в Восточной конференции.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Колорадо» — «Оттава» — 6:3 (0:2, 2:1, 4:0) Голы: Дзингел — 3 (Шабо, Тирни), 2:42 — 0:1. Дюшен — 2 (Сиси, Уайт), 10:27 — 0:2. Жирар — 1 (Ландескуг, Джонсон), 30:20 — 1:2. Дюшен — 3 (Уайт), 30:32 — 1:3. Рантанен — 5 (бол., Маккиннон, Бэрри), 34:32 — 2:3. Седерберг — 4 (бол., Колверт, Бэрри), 41:00 — 3:3. Ландескуг — 9 (Рантанен, Бэрри), 46:14 — 4:3. Маккиннон — 9 (Ландескуг, Рантанен), 48:38 — 5:3. Нието — 2 (Маккиннон, Рантанен), 55:33 — 6:3Вратари: Грубауэр — АндерсонШтрафы: 4-6Броски: 37 (11+12+14) — 24 (13+7+4)