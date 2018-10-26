КХЛ. СКА сыграет в Риге, «Йокерит» примет «Спартак»

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В пятницу, 26 октября, в регулярном чемпионате КХЛ пройдут шесть матчей.

«Амур» — «Ак Барс» 2:4

«Ак Барс» одержал победу над «Амуром» в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ.

Встреча, которая прошла в Хабаровске, завершилась со счетом 4:2 (0:1, 2:0, 2:1) в пользу казанцев.

Дублем в составе хозяев отметился Данил Файзуллин, отличившийся на 8-й и 55-й минутах.

Гости ответили точными бросками Владимира Ткачева, Иржи Секача, Пола Постмы и Роба Клинкхаммера.

«Амур» потерпел третье поражение в четырех последних матчах, казанский клуб одержал третью победу на аналогичном отрезке чемпионата.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Амур» (Хабаровск) — «Ак Барс» (Казань) — 2:4 (1:0, 0:2, 1:2) Голы: Файзуллин — 2 (бол., Дедунов, Горшков), 7:12 — 1:0. Ткачев — 4 (бол., Галиев, Зарипов), 21:22 — 1:1. Педан — 1 (Постма), 31:31 — 1:2. Постма — 5 (Азеведо, Ландер), 49:22 — 1:3. Файзуллин — 3 (Пьянов, Йордан), 54:10 — 2:3. Клинкхаммер — 9 (п.в.), 59:58 — 2:4Вратари: Аликин (59:11 — 59:22, 59:41 — 59:58) — ПодъяпольскийШтраф: 4 — 4Броски: 24 (10+4+10) — 32 (7+16+9)

В турнирной таблице Восточной конференции «Ак Барс» занимает третье место (32 очка), а «Амур» — 11-е (14 очков).

«Куньлунь» — «Торпедо» 1:2 Б

«Торпедо» в гостях победило по буллитам «Куньлунь» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 2:1 Б (0:0, 1:0, 0:1, 0:0, 1:0).

В составе «Куньлуня» заброшенной шайбой отметился Мартен Сен-Пьер, у «Торпедо» забил Дмитрий Марковин. Победный буллит реализовал нападающий нижегородцев Роберт Саболич.

«Куньлунь» набрал очки в шестой раз в семи последних матчах, а клуб из Нижнего Новгорода одержал вторую победу в этой выездной серии.

30 октября пекинцы пожалуют в гости к петербургскому СКА, а нижегородцы 28 октября приедут в Балашиху к «Авангарду».

КХЛ. Регулярный чемпионат «Куньлунь» (Пекин) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 1:2 Б (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 0:1) Голы: Марковин — 2 (Ильин), 23:17 — 0:1. Сан-Пьер — 3 (Витасек), 49:51 — 1:1Победный буллит: СаболичВратари: Браст — ГалимовШтрафы: 10-6Броски: 27 (6+7+10+4) — 26 (8+8+7+3)

«Барыс» — «Витязь»

«Йокерит» — «Спартак»

«Динамо» Рига — СКА

«Слован» — ЦСКА