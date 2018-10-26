КХЛ. СКА сыграет в Риге, «Йокерит» примет «Спартак»

«Амур» — «Ак Барс» 2:4
«Ак Барс» одержал победу над «Амуром» в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ.
Встреча, которая прошла в Хабаровске, завершилась со счетом 4:2 (0:1, 2:0, 2:1) в пользу казанцев.
Дублем в составе хозяев отметился Данил Файзуллин, отличившийся на 8-й и 55-й минутах.
Гости ответили точными бросками Владимира Ткачева, Иржи Секача, Пола Постмы и Роба Клинкхаммера.
«Амур» потерпел третье поражение в четырех последних матчах, казанский клуб одержал третью победу на аналогичном отрезке чемпионата.
В турнирной таблице Восточной конференции «Ак Барс» занимает третье место (32 очка), а «Амур» — 11-е (14 очков).
«Куньлунь» — «Торпедо» 1:2 Б
«Торпедо» в гостях победило по буллитам «Куньлунь» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 2:1 Б (0:0, 1:0, 0:1, 0:0, 1:0).
В составе «Куньлуня» заброшенной шайбой отметился Мартен Сен-Пьер, у «Торпедо» забил Дмитрий Марковин. Победный буллит реализовал нападающий нижегородцев Роберт Саболич.
«Куньлунь» набрал очки в шестой раз в семи последних матчах, а клуб из Нижнего Новгорода одержал вторую победу в этой выездной серии.
30 октября пекинцы пожалуют в гости к петербургскому СКА, а нижегородцы 28 октября приедут в Балашиху к «Авангарду».
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