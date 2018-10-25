ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Наполи» на последних минутах не удержал победу в Париже«Наполи» поставил под вопрос командный класс ПСЖ
  • 21:56
    • «Зенит» вырвал победу у «Бордо»
  • 22:47
    • Ари забил в ворота «Стандарда» в первом тайме
  • 22:02
    • «Селтик» уступил «Лейпцигу», «Зальцбург» разгромил «Русенборг»
  • 21:51
    • «Милан» потерпел поражение от «Бетиса»
  • 21:49
    • Гол Уэлбека принес «Арсеналу» победу над «Спортингом»
    Все новости спорта

    Дубль Кагарлицкого помог московскому «Динамо» обыграть «Сочи»

    КХЛ Сочи Динамо
    В рамках регулярного чемпионата КХЛ ХК «Сочи» на домашней арене потерпел поражение от московского «Динамо» — 1:5 (0:2, 1:2, 0:1).

    Хоккеисты «Динамо»
    Хоккеисты «Динамо»
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    В первом периоде гости забросили две шайбы усилиями Микса Индрашиса и Дмитрия Кагарлицкого.

    Во второй 20-минутке подопечные Владимира Крикунова забили еще два гола, когда отличились Кагарлицкий и Владимир Брюквин. Хозяева на это ответили только заброшенной шайбой Эрика О'Делла.

    В третьем периоде гол Вячеслава Кулемина упрочил преимущество гостей, поставив точку во встрече.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Сочи» — «Динамо» (Москва) — 1:5 (0:2, 1:2, 0:1)
    Голы: Индрашис — 8 (Койвисто), 5:49 — 0:1. Кагарлицкий — 6, 6:29 — 0:2. Кагарлицкий — 7 (бол., Макаров, Шипачев), 24:54 — 0:3. Брюквин — 3 (бол., Тарасов, Индрашис), 33:57 — 0:4. О`Делл — 9 (Росен, Архипов), 35:22 — 1:4. Кулемин — 1 (А. Алексеев), 46:06 — 1:5Вратари: Барулин — БочаровШтраф: 6 — 6Броски: 32 (9+14+9) — 30 (11+11+8)

    В турнирной таблице Западной конференции «Динамо» занимает десятое место (17 очков), а «Сочи» — пятое (23 очка). 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • «Ак Барс» не вышел из отпуска. СКА уничтожил чемпиона в матче за Кубок Открытия
  • 02/09/2018 в 14:48
    •
  • Прогноз
  • «Йокерит» — «Спартак»
  • 1.69
  • Завтра в 18:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Чем закончится для «Спартака» первый матч без Карреры?
  • «Рейнджерс» — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
  • Мера для «аристократов»: сколько забьет «Челси»
  • «Челси» — «БАТЭ». Прогноз и ставки
  • 1.67
    •
  • Удержит ли «Краснодар» единоличное лидерство в группе J?
  • «Стандард» — «Краснодар». Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    «Магнитка» Хоккей КХЛ. «Магнитка» проиграла «Автомобилисту», «Локо» дожал «Трактор»Обзор матчей регулярного чемпионата КХЛ 25 октября 22:320
  • 18:24
    • Панченко и Шунин остались в запасе «Динамо» на матч Кубка России с «Рубином»
  • 18:11
    • Свитолина победила Возняцки и вышла в полуфинал итогового турнира WTA
  • 15:57
    • СМИ: Погба готов вернуться в «Ювентус»
    «Локомотив» остается с нулем Футбол Свет меркнет. «Локо» хоронит свои шансыДомашнее поражение «Локомотива» от «Порту» в Лиге чемпионов — в нашем обзоре прессы 16:220
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. «Зенит» против французов, очередная попытка киевлян
  • 4.16
    •
  • 22:35
    • Навас: Пробиться в ЛЕ через победу в Кубке России легче, чем через чемпионат
  • 22:33
    • Федерер пробился в четвертьфинал турнира в Базеле
  • 22:15
    • «Локомотив» в овертайме дожал «Трактор»
    Никита Кучеров Хоккей НХЛ. Кучеров принес победу «Тампе», Дадонов отличился за «Флориду»Результаты матчей регулярного чемпионата НХЛ 25 октября 10:550
  • 14:19
    • «Арсенал» и Кононов расторгнут контракт после 12 тура РПЛ
  • 14:03
    • Перес хотел уволить Лопетеги после победы над «Викторией»
  • 11:06
    • Сборная России поднялась на пять строчек в рейтинге ФИФА
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет всем
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурЧМ-2018
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие