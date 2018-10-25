Дубль Кагарлицкого помог московскому «Динамо» обыграть «Сочи»

В рамках регулярного чемпионата КХЛна домашней арене потерпел поражение от московского— 1:5 (0:2, 1:2, 0:1).

В первом периоде гости забросили две шайбы усилиями Микса Индрашиса и Дмитрия Кагарлицкого.

Во второй 20-минутке подопечные Владимира Крикунова забили еще два гола, когда отличились Кагарлицкий и Владимир Брюквин. Хозяева на это ответили только заброшенной шайбой Эрика О'Делла.

В третьем периоде гол Вячеслава Кулемина упрочил преимущество гостей, поставив точку во встрече.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Сочи» — «Динамо» (Москва) — 1:5 (0:2, 1:2, 0:1) Голы: Индрашис — 8 (Койвисто), 5:49 — 0:1. Кагарлицкий — 6, 6:29 — 0:2. Кагарлицкий — 7 (бол., Макаров, Шипачев), 24:54 — 0:3. Брюквин — 3 (бол., Тарасов, Индрашис), 33:57 — 0:4. О`Делл — 9 (Росен, Архипов), 35:22 — 1:4. Кулемин — 1 (А. Алексеев), 46:06 — 1:5Вратари: Барулин — БочаровШтраф: 6 — 6Броски: 32 (9+14+9) — 30 (11+11+8)

В турнирной таблице Западной конференции «Динамо» занимает десятое место (17 очков), а «Сочи» — пятое (23 очка). 0