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    «Адмирал» прервал затяжную серию без побед

    КХЛ Адмирал Нефтехимик
    В рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Адмирал» принимал «Нефтехимик».

    Владимир Бутузов
    Владимир Бутузов
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    Хозяева одержали победу со счетом 4:1.

    Дублем в составе победителей отметился Владимир Бутузов, еще по голу на счету у Александра Угольникова и Кирилла Воронина. У гостей шайба на счету Богдана Якимова.

    Отметим, что «Нефтехимик» за матч совершил 58 бросков в створ, тогда как хозяева — 15.

    «Адмирал» прервал серию из девяти поражений подряд. Набрав 11 очков, команда идет двенадцатой на Востоке. «Нефтехимик» (21 очко) — восьмой.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Адмирал» (Владивосток) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 4:1 (1:0, 0:0, 3:1)
    Голы: Угольников — 4 (бол., Козловский, Черников), 11:04 — 1:0. Якимов — 1 (Хайруллин, Порядин), 41:55 — 1:1. Бутузов — 3 (бол., Мищенко, Черников), 44:38 — 2:1. Воронин — 4 (Говорка), 44:48 — 3:1. Бутузов — 4 (п.в., Серебряков), 58:09 — 4:1Вратари: Серебряков — Ежов (57:24 — 58:09)Штраф: 8 — 8Броски: 15 (3+4+8) — 58 (23+17+18)
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