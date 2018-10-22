«Адмирал» прервал затяжную серию без побед

В рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лигипринимал

Хозяева одержали победу со счетом 4:1.

Дублем в составе победителей отметился Владимир Бутузов, еще по голу на счету у Александра Угольникова и Кирилла Воронина. У гостей шайба на счету Богдана Якимова.

Отметим, что «Нефтехимик» за матч совершил 58 бросков в створ, тогда как хозяева — 15.

«Адмирал» прервал серию из девяти поражений подряд. Набрав 11 очков, команда идет двенадцатой на Востоке. «Нефтехимик» (21 очко) — восьмой.