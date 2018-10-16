НХЛ. «Оттава» обыграла «Даллас», «Детройт» уступил «Монреалю»

«Торонто» — «Лос-Анджелес» 4:1

«Торонто» обыграл «Лос-Анджелес» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1 (2:0, 1:1, 1:0).

В составе победителей точными бросками отличились дублем Каспери Капанен, Патрик Марло и Митчелл Марнер. У «Лос-Анджелеса» отличился российский форвард Илья Ковальчук.

Защитник «Мэйпл Ливз» Никита Зайцев отыграл 19 минут 35 секунд, Игорь Ожиганов провел на площадке 19 минут 27 секунд.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Торонто» — «Лос-Анджелес» — 4:1 (2:0, 1:1, 1:0) Голы: Капанен — 3 (Гардинер, Мэттьюс), 0:46 — 1:0. Марло — 1 (бол., Лейво, Гардинер), 19:38 — 2:0. Ковальчук — 2 (Иафалло, Форборт), 23:38 — 2:1. Марнер — 4 (Таварес, Хаймэн), 28:32 — 3:1. Капанен — 4 (Мэттьюс), 47:45 — 4:1Вратари: Спаркс — КэмпбеллШтрафы: 6-4Броски: 25 (10+8+7) — 34 (9+15+10)

«Торонто» — «Лос-Анджелес»

«Оттава» — «Даллас» 4:1

В матче регулярного сезона НХЛ «Оттава» одержал домашнюю победу над «Далласом» — 4:1 (0:1, 1:0, 3:0).

В составе победителей отличились Максим Лажу, Брэди Ткачук, Миккель Бедкер и Зак Смит. У гостей отличился Йон Клингберг.

Российский нападающий «Старз» Александр Радулов отметился голевой передачей, а его соотечественник Валерий Ничушкин провел на льду 10 минут 40 секунд.

«Оттава» одерживает вторую побед подряд, набирает семь очков и поднимается на 5-е место в турнирной таблице Восточной конференции. Для «звёзд» это второе поражение в сезоне, они — пятые на Западе с шестью очками.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Оттава» — «Даллас» — 4:1 (0:1, 1:0, 3:0) Голы: Клингберг — 4 (бол., Спецца, Радулов), 16:53 — 0:1. Ладжой — 4 (Дюшен, Райан), 39:40 — 1:1. Ткачак — 3 (Демело, Тирни), 41:27 — 2:1. Бедкер — 1 (Дюшен), 50:12 — 3:1. Смит — 2 (п.в.), 58:23 — 4:1Вратари: Андерсон — Бишоп (52:12 — 53:06, 55:14 — 58:23)Штрафы: 8-4Броски: 24 (9+7+8) — 38 (14+9+15)

«Оттава» — «Даллас»

«Монреаль» — «Детройт» 7:3

«Монреаль» обыграл «Детройт» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 7:3 (3:1, 3:0, 1:2).

Три (1+2) очка в этой встрече набрал нападающий «Канадиенс» Томаш Татар.

«Монреаль» с семью очками занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Детройт», уступивший шестой раз подряд, на 15-й позиции.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Монреаль» — «Детройт» — 7:3 (3:1, 3:0, 1:2) Голы: Друэн — 1 (буллит), 7:13 — 1:0. Плеканец — 1 (Пека, Юулсен), 16:56 — 2:0. Атанасиу — 1 (Бертуцци, Гронек), 17:24 — 2:1. Татар — 3 (Дано), 19:51 — 3:1. Галлахер — 3 (Татар, Райлли), 23:52 — 4:1. Юдон — 2 (Пека, Питри), 24:35 — 5:1. Друэн — 2 (бол., Татар, Доми), 35:59 — 6:1. Атанасиу — 2 (Гленденинг, Нюквист), 47:03 — 6:2. Ванек — 1 (бол., Манта), 50:11 — 6:3. Байрон — 3 (Армиа, Котканиеми), 58:11 — 7:3Вратари: Ниеми — Ховард (Бернье, 24:35)Штрафы: 11-17Броски6 35 (15+16+4) — 28 (9+7+12)

«Монреаль» — «Детройт» 7:3

«Нэшвилл» — «Миннесота» 4:2

«Нэшвилл» одержал пятую победу в сезоне, обыграв «Миннесоту» — 4:2 (1:1, 2:1, 1:0).

В составе «хищников» заброшенными шайбами отметились Крэйг Смит, Матиас Экхольм, Филип Форсберг и Миикка Саломяки. У «дикарей» голы на счету Микко Койву и Мэтта Дамбы.

«Нэшвилл», набрав 10 очков, занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции, «Миннесота (4) — 12-я.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Нэшвилл» — «Миннесота» — 4:2 (1:1. 2:1, 1:0) Голы: Смит — 2 (бол., Суббан, Джохансен), 6:01 — 1:0. Дамба — 2 (бол., Койву, Паризе), 13:29 — 1:1. Экхольм — 2 (Джохансен), 23:51 — 2:1. Форсберг — 4 (Террис), 32:02 — 3:1. Койву — 1 (Гранлунд, Паризе), 35:03 — 3:2. Саломяки — 1 (п.в., Суббан), 59:49 — 4:2Вратари: Ринне — Стэлок (57:43 — 59:49)Штрафы: 13-11Броски: 28 (11+10+7) — 31 (9+11+11)