ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    НХЛ. «Оттава» обыграла «Даллас», «Детройт» уступил «Монреалю»

    Результаты матчей регулярного чемпионата НХЛ 16 октября

    НХЛ Лос-Анджелес Кингз Торонто Мэйпл Лифс Даллас Старз Оттава Сенаторз Монреаль Канадиенс Детройт Ред Уингз Нэшвилл Предаторз Миннесота Уайлд
    Вся лентаСамое главное
    Мбаппе способен заменить Роналду в «Реале»Топ-7 новых лиц для «Реала» «Нэшвилл» — «Миннесота»НХЛ. «Оттава» обыграла «Даллас», «Детройт» уступил «Монреалю» Аарон РэмзиТрансферный дайджест. 9-15 октября
  • 08:03
    • Россия завоевала пять медалей в девятый день ЮОИ в Аргентине
  • 00:29
    • Касаткина прошла во второй круг Кубка Кремля
  • 00:14
    • Лига наций: Швейцария одолела Исландию и другие результаты
  • 23:43
    • Англия обыграла Испанию в Лиге наций
  • 23:11
    • Хачанов и Рублев успешно стартовали на Кубке Кремля в парном разряде
  • 22:19
    • СКА обыграл «Спартак» в овертайме
  • 19:54
    • Мейвезер ответил на вызов Нурмагомедова
    Все новости спорта
    «Нэшвилл» — «Миннесота»
    «Нэшвилл» — «Миннесота»
  • 100%
    • Высокие коэффициентыИграть!
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «Торонто» — «Лос-Анджелес» 4:1

    «Торонто» обыграл «Лос-Анджелес» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1 (2:0, 1:1, 1:0).

    В составе победителей точными бросками отличились дублем Каспери Капанен, Патрик Марло и Митчелл Марнер. У «Лос-Анджелеса» отличился российский форвард Илья Ковальчук.

    Защитник «Мэйпл Ливз» Никита Зайцев отыграл 19 минут 35 секунд, Игорь Ожиганов провел на площадке 19 минут 27 секунд.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Торонто» — «Лос-Анджелес» — 4:1 (2:0, 1:1, 1:0)
    Голы: Капанен — 3 (Гардинер, Мэттьюс), 0:46 — 1:0. Марло — 1 (бол., Лейво, Гардинер), 19:38 — 2:0. Ковальчук — 2 (Иафалло, Форборт), 23:38 — 2:1. Марнер — 4 (Таварес, Хаймэн), 28:32 — 3:1. Капанен — 4 (Мэттьюс), 47:45 — 4:1Вратари: Спаркс — КэмпбеллШтрафы: 6-4Броски: 25 (10+8+7) — 34 (9+15+10)

    «Торонто» — «Лос-Анджелес»

    «Оттава» — «Даллас» 4:1

    В матче регулярного сезона НХЛ «Оттава» одержал домашнюю победу над «Далласом» — 4:1 (0:1, 1:0, 3:0).

    В составе победителей отличились Максим Лажу, Брэди Ткачук, Миккель Бедкер и Зак Смит. У гостей отличился Йон Клингберг.

    Российский нападающий «Старз» Александр Радулов отметился голевой передачей, а его соотечественник Валерий Ничушкин провел на льду 10 минут 40 секунд.

    «Оттава» одерживает вторую побед подряд, набирает семь очков и поднимается на 5-е место в турнирной таблице Восточной конференции. Для «звёзд» это второе поражение в сезоне, они — пятые на Западе с шестью очками.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Оттава» — «Даллас» — 4:1 (0:1, 1:0, 3:0)
    Голы: Клингберг — 4 (бол., Спецца, Радулов), 16:53 — 0:1. Ладжой — 4 (Дюшен, Райан), 39:40 — 1:1. Ткачак — 3 (Демело, Тирни), 41:27 — 2:1. Бедкер — 1 (Дюшен), 50:12 — 3:1. Смит — 2 (п.в.), 58:23 — 4:1Вратари: Андерсон — Бишоп (52:12 — 53:06, 55:14 — 58:23)Штрафы: 8-4Броски: 24 (9+7+8) — 38 (14+9+15)

    «Оттава» — «Даллас»

    «Монреаль» — «Детройт» 7:3

    «Монреаль» обыграл «Детройт» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 7:3 (3:1, 3:0, 1:2).

    Три (1+2) очка в этой встрече набрал нападающий «Канадиенс» Томаш Татар.

    «Монреаль» с семью очками занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Детройт», уступивший шестой раз подряд, на 15-й позиции.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Монреаль» — «Детройт» — 7:3 (3:1, 3:0, 1:2)
    Голы: Друэн — 1 (буллит), 7:13 — 1:0. Плеканец — 1 (Пека, Юулсен), 16:56 — 2:0. Атанасиу — 1 (Бертуцци, Гронек), 17:24 — 2:1. Татар — 3 (Дано), 19:51 — 3:1. Галлахер — 3 (Татар, Райлли), 23:52 — 4:1. Юдон — 2 (Пека, Питри), 24:35 — 5:1. Друэн — 2 (бол., Татар, Доми), 35:59 — 6:1. Атанасиу — 2 (Гленденинг, Нюквист), 47:03 — 6:2. Ванек — 1 (бол., Манта), 50:11 — 6:3. Байрон — 3 (Армиа, Котканиеми), 58:11 — 7:3Вратари: Ниеми — Ховард (Бернье, 24:35)Штрафы: 11-17Броски6 35 (15+16+4) — 28 (9+7+12)

    «Монреаль» — «Детройт» 7:3

    «Нэшвилл» — «Миннесота» 4:2

    «Нэшвилл» одержал пятую победу в сезоне, обыграв «Миннесоту» — 4:2 (1:1, 2:1, 1:0).

    В составе «хищников» заброшенными шайбами отметились Крэйг Смит, Матиас Экхольм, Филип Форсберг и Миикка Саломяки. У «дикарей» голы на счету Микко Койву и Мэтта Дамбы.

    «Нэшвилл», набрав 10 очков, занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции, «Миннесота (4) — 12-я.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Нэшвилл» — «Миннесота» — 4:2 (1:1. 2:1, 1:0)
    Голы: Смит — 2 (бол., Суббан, Джохансен), 6:01 — 1:0. Дамба — 2 (бол., Койву, Паризе), 13:29 — 1:1. Экхольм — 2 (Джохансен), 23:51 — 2:1. Форсберг — 4 (Террис), 32:02 — 3:1. Койву — 1 (Гранлунд, Паризе), 35:03 — 3:2. Саломяки — 1 (п.в., Суббан), 59:49 — 4:2Вратари: Ринне — Стэлок (57:43 — 59:49)Штрафы: 13-11Броски: 28 (11+10+7) — 31 (9+11+11)

    «Нэшвилл» — «Миннесота» 4:2
    0
  • Доставка в:
  • По теме
  • «Ак Барс» не вышел из отпуска. СКА уничтожил чемпиона в матче за Кубок Открытия
  • 02/09/2018 в 14:48
    •
  • Прогноз
  • «Питтсбург» — «Ванкувер»
  • 2.02
  • Завтра в 02:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Александр Кокорин
  • Разрушающая дружба. Кокорин и Мамаев могут стать изгнанниками в российском футболе
    • 15:27 10/10/2018     Станислав Черчесов
  • Россия — Швеция. Оценки LiveSport.Ru
    • 06:51 12/10/2018     Матч Хорватия — Англия
  • Опять облом. ФИФА должна что-то сделать с перерывами на матчи сборных
    • 18:59 13/10/2018
    Рекомендуем бонусы
  • 1000
    •  Фрибет на первую ставку Получить
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Тоже интересно
    Празднование гола Футбол Россия — Турция. Оценки LiveSport.RuРедакция LiveSport.Ru дает экспертную оценку выступлению нашей сборной Вчера в 03:290
  • 09:20
    • Названы три главные звезды игрового дня в НХЛ
  • 09:09
    • «Милан» продлил контракт с форвардом
  • 08:55
    • Рамос: Испания допустила ошибки в первом тайме, за которые поплатились
    Нидерланды не оставили шансов Германии Футбол Многообещающие Нидерланды подвели Лёва к отставкеРеакция прессы на матч Нидерланды — Германия Вчера в 02:180
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. На что способен Уэльс без Бейла?
  • 3.69
    •
  • 00:55
    • Нурмагомедов не заинтересован в реванше с Макгрегором
  • 00:41
    • «Вегас» надолго остался без нападающего
  • 23:57
    • Вице-чемпионы мира скромно победили Иорданию
    «Виннипег» — «Каролина» Хоккей НХЛ. «Анахайм» выиграл у «Сент-Луиса», «Каролина» уступила «Виннипегу»Результаты матчей регулярного чемпионата НХЛ 15 октября Вчера в 08:300
  • 23:29
    • Эвра тренируется с английским клубом
  • 22:55
    • Полузащитник «Тоттенхэма» может перебраться в Китай
  • 22:07
    • «Сочи» на выезде одолел «Нефтехимик»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет всем
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурЧМ-2018
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие