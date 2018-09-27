Титов: Считаю, что очко мы по сегодняшней игре заслужили

Главный тренер «Трактора»подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против(1:2).

«Считаю, что очко мы по сегодняшней игре заслужили. Команда играла здорово. Хоть мы и проиграли — счетом не доволен, но по содержанию игры — была целостность.

Мы все 60 минут держали ту линию, которую хотим видеть. Была агрессия, нацеленность на ворота, но, видимо, сейчас такое время, когда нас соперник наказывает на любую ошибку, а наши моменты не перерастают в голы.

Нужно это перетерпеть и двигаться дальше», — приводит слова Титова пресс-служба челябинского клуба.

После этой игры «Трактор» с семью баллами расположился на 11-м месте в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче «Трактор» 29 сентября на своем льду примет «Северсталь». 0