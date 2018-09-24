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    «Авангард» одержал волевую победу над «Амуром»

    КХЛ Авангард Амур
    Омский «Авангард» одержал волевую победу над хабаровским «Амуром» (4:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

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    В составе победителей отличились Илья Михеев, Коди Франсон, Денис Зернов и Сергей Широков.

    За «Амур» шайбы на свой счет записали Томаш Филиппи, Игорь Руденков и Ян Коларж.

    Подопечные Боба Хартли продолжили удачную серию, выиграв четвёртый матч подряд. Хабаровский клуб проиграл вторую встречу кряду.

    «Авангард» с 18-ю очками занимает второе место в Восточной конференции, а «Амур» в ней же расположился на девятой строчке, имея в активе семь очков.

    В следующем матче омичи 28 сентября на выезде сыграют со СКА, а хабаровчане в это же день встретятся с «Нефтехимиком». 0

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