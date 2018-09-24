«Авангард» одержал волевую победу над «Амуром»

В составе победителей отличились Илья Михеев, Коди Франсон, Денис Зернов и Сергей Широков.
За «Амур» шайбы на свой счет записали Томаш Филиппи, Игорь Руденков и Ян Коларж.
Подопечные Боба Хартли продолжили удачную серию, выиграв четвёртый матч подряд. Хабаровский клуб проиграл вторую встречу кряду.
«Авангард» с 18-ю очками занимает второе место в Восточной конференции, а «Амур» в ней же расположился на девятой строчке, имея в активе семь очков.
В следующем матче омичи 28 сентября на выезде сыграют со СКА, а хабаровчане в это же день встретятся с «Нефтехимиком». 0