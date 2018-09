потерпел поражение отв предсезонном матче Национальной хоккейной лиги.

Встреча завершилась со счетом 2:7 (0:3, 1:3, 1:1).

Российский нападающий Илья Ковальчук отметился дебютной шайбой в составе «королей».

Ковальчук провел на льду 19 минут 20 секунд, нанес три броска в створ и заработал показатель полезности «-2».

Напомним, что россиянин перешел в «Лос-Анджелес» минувшим летом, покинув петербургский СКА.

BREAKING: Ilya Kovalchuk still has it 🤯 pic.twitter.com/FcHiyNMzux