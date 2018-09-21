Два очка Овечкина не спасли «Вашингтон» от поражения «Монреалю»

потерпел поражение отв предсезонном матче Национальной хоккейной лиги.

Встреча, которая прошла в Квебеке, завершилась со счетом 5:2 (3:0, 1:2, 1:0) в пользу канадской команды.

У «Кэпиталз» голом с передачи россиянина Евгения Кузнецова и результативным пасом отметился капитан команды Александр Овечкин.

В другом матче дня «Даллас» со счетом 3:1 (1:0, 0:1, 2:0) победил «Миннесоту».

В составе «Старз» результативную передачу на свой счет записал Денис Гурьянов, а голкипер Антон Худобин провел на льду 30 минут и отразил все 14 бросков по своим воротам.

Другие результаты:

«Нью-Йорк Айлендерс» — «Нью-Джерси» — 2:0

«Эдмонтон» — «Виннипег» — 7:3

«Анахайм» — «Сан-Хосе» — 3:7

«Детройт» — «Чикаго» — 4:2

«Ванкувер» — «Лос-Анджелес» — 4:3 Б

«Лос-Анджелес» — «Вегас» — 2:7 0