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    Два очка Овечкина не спасли «Вашингтон» от поражения «Монреалю»

    НХЛ Вашингтон Кэпиталз Монреаль Канадиенс Даллас Старз Миннесота Уайлд Нью-Йорк Айлендерс Нью-Джерси Дэвилз Эдмонтон Ойлерз Виннипег Джетс Анахайм Дакс Сан-Хосе Шаркс Детройт Ред Уингз Чикаго Блэкхоукс Ванкувер Кэнакс Лос-Анджелес Кингз Вегас Голден Найтс
    «Вашингтон» потерпел поражение от «Монреаля» в предсезонном матче Национальной хоккейной лиги.

    Хоккеисты «Вашингтона»
    Хоккеисты «Вашингтона»
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    Встреча, которая прошла в Квебеке, завершилась со счетом 5:2 (3:0, 1:2, 1:0) в пользу канадской команды.

    У «Кэпиталз» голом с передачи россиянина Евгения Кузнецова и результативным пасом отметился капитан команды Александр Овечкин.

    В другом матче дня «Даллас» со счетом 3:1 (1:0, 0:1, 2:0) победил «Миннесоту».

    В составе «Старз» результативную передачу на свой счет записал Денис Гурьянов, а голкипер Антон Худобин провел на льду 30 минут и отразил все 14 бросков по своим воротам.

    Другие результаты:

    «Нью-Йорк Айлендерс» — «Нью-Джерси» — 2:0
    «Эдмонтон» — «Виннипег» — 7:3
    «Анахайм» — «Сан-Хосе» — 3:7
    «Детройт» — «Чикаго» — 4:2
    «Ванкувер» — «Лос-Анджелес» — 4:3 Б
    «Лос-Анджелес» — «Вегас» — 2:7 0

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