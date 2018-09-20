СКА на выезде разгромил московское «Динамо»

в гостях обыграл московскоев матче регулярного чемпионата КХЛ — 4:0 (3:0 0:0 1:0).

В составе питерской команды заброшенными шайбами отметились Патрик Херсли, Виктор Тихонов, Александр Барабанов и Алексей Кручинин.

«Армейцы» вышли на третье место в Западной конференции, столичный клуб занимает последнее место на «Западе» с двумя победами в восьми играх.

В следующем матче «Динамо» 22 сентября сыграет против минских одноклубников, СКА в этот же день встретится на выезде с «Локомотивом».