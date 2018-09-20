СКА на выезде разгромил московское «Динамо»

Фрагмент матча
ХК СКА
В составе питерской команды заброшенными шайбами отметились Патрик Херсли, Виктор Тихонов, Александр Барабанов и Алексей Кручинин.
«Армейцы» вышли на третье место в Западной конференции, столичный клуб занимает последнее место на «Западе» с двумя победами в восьми играх.
В следующем матче «Динамо» 22 сентября сыграет против минских одноклубников, СКА в этот же день встретится на выезде с «Локомотивом».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Динамо» (Москва) — СКА (Санкт-Петербург) — 0:4 (0:3, 0:0, 0:1)
Голы: Херсли — 5 (бол., Дацюк, Гусев), 4:26 — 0:1. В. Тихонов — 3 (мен., Барабанов, Зуб), 5:49 — 0:2. Барабанов — 1 (Кузьменко, Земченок), 8:03 — 0:3. Кручинин — 1 (Коскиранта, Плотников), 46:14 — 0:4Вратари: Еременко (Бочаров, 8:03) — ШестеркинШтрафы: 6-4Броски: 21 (6+5+10) — 31 (14+7+10)