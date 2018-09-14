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    «Йокерит» уверенно победил «Витязь»

    КХЛ Йокерит Витязь
    Финский «Йокерит» одержал выездную победу над подмосковным «Витязем» (4:1) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

    «Йокерит»
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    В составе победитлей заброшенные шайбы на счету Брайана О’Нилла, Сами Лепистё Марко Анттилы и Оливера Лауридсена.

    В заключительном периоде хозяева смогли забить гол престижа стараниями Марека Гривика.

    «Йокерит» одержал пятую победу в шести проведённых матчах, коллектив Валерия Белова также провёл шесть встреч, но потерпел в них три поражения.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Витязь» (Подольск) — «Йокерит» (Хельсинки) — 1:4 (0:2, 0:2, 1:0)
    Голы: О`Нилл — 1 (Грант), 1:14 — 0:1. Леписто — 1 (бол., Н. Йенсен, Маннинен), 19:38 — 0:2. Анттила — 2, 22:32 — 0:3. Лауридсен — 1 (Н. Йенсен, Плэтт), 38:53 — 0:4. Гривик — 5 (Кокарев), 48:55 — 1:4Вратари: Ортио (Самонов, 40:00) — ЗапольскиБроски: 36 (16+12+8) — 35 (13+15+7)Штраф: 8 — 6
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