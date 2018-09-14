«Йокерит» уверенно победил «Витязь»

В составе победитлей заброшенные шайбы на счету Брайана О’Нилла, Сами Лепистё Марко Анттилы и Оливера Лауридсена.
В заключительном периоде хозяева смогли забить гол престижа стараниями Марека Гривика.
«Йокерит» одержал пятую победу в шести проведённых матчах, коллектив Валерия Белова также провёл шесть встреч, но потерпел в них три поражения.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Витязь» (Подольск) — «Йокерит» (Хельсинки) — 1:4 (0:2, 0:2, 1:0)
Голы: О`Нилл — 1 (Грант), 1:14 — 0:1. Леписто — 1 (бол., Н. Йенсен, Маннинен), 19:38 — 0:2. Анттила — 2, 22:32 — 0:3. Лауридсен — 1 (Н. Йенсен, Плэтт), 38:53 — 0:4. Гривик — 5 (Кокарев), 48:55 — 1:4Вратари: Ортио (Самонов, 40:00) — ЗапольскиБроски: 36 (16+12+8) — 35 (13+15+7)Штраф: 8 — 6