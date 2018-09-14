«Йокерит» уверенно победил «Витязь»

Финскийодержал выездную победу над подмосковным(4:1) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

В составе победитлей заброшенные шайбы на счету Брайана О’Нилла, Сами Лепистё Марко Анттилы и Оливера Лауридсена.

В заключительном периоде хозяева смогли забить гол престижа стараниями Марека Гривика.

«Йокерит» одержал пятую победу в шести проведённых матчах, коллектив Валерия Белова также провёл шесть встреч, но потерпел в них три поражения.