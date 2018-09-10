«Авангард» одержал победу над «Нефтехимиком»

«Авангард»
«Авангард»
Дублем в составе победителей отметился Кирилл Семенов, еще по шайбе забросили Вилле Пока и Сергей Широков.
За «Нефтехимик» отличились Павел Порядин и Юусо Пуустинен.
Это был первый домашний матч «ястребов» на арене в Балашихе, которая в сезоне-2018/19 будет домом «Авангарда». Победа стала для клуба четвёртой подряд.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Авангард» (Омск) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 4:2 (0:0, 2:2, 2:0)
Голы: Семенов — 1, 21:13 — 1:0. Порядин — 1 (Полашек, Сергеев), 27:28 — 1:1. Покка — 1 (мен., Деарне, Михеев), 30:10 — 2:1. Пуустинен — 2 (Руохомаа), 39:05 — 2:2. Семенов — 2 (Бондарев, Покка), 48:25 — 3:2. Широков — 4 (Михеев), 51:53 — 4:2Вратари: Бобков — Ежов (59:37)Броски: 34 (12+9+13) — 19 (5+9+5)Штраф: 10 — 6