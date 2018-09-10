«Авангард» одержал победу над «Нефтехимиком»

Омскийодержал домашнюю победу над нижнекамским(4:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Дублем в составе победителей отметился Кирилл Семенов, еще по шайбе забросили Вилле Пока и Сергей Широков.

За «Нефтехимик» отличились Павел Порядин и Юусо Пуустинен.

Это был первый домашний матч «ястребов» на арене в Балашихе, которая в сезоне-2018/19 будет домом «Авангарда». Победа стала для клуба четвёртой подряд.