«Локомотив» на выезде победил «Слован»

За победителей отличились Егор Аверин, Андрей Локтионов, Григорий Денисенко и Брэндон Козун.
Словацкий клуб ответил голом Михала Серсена.
Дружина Владимира Орсага проиграла четвёртый матч кряду, «Локомотив» записал на свой счёт третью победу в четырёх встречах.
11 сентября «Слован» примет дома «Северсталь», подопечные Дмитрия Квартальнова в этот же день сыграют на выезде с ЦСКА.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Слован» (Братислава) — «Локомотив» (Ярославль) — 1:4 (0:1, 1:0, 0:3)
Голы: Е. Аверин — 2 (Красковский), 10:40 — 0:1. Серсен — 2, 33:20 — 1:1. Локтионов — 1 (бол., Козун, Накладал), 45:22 — 1:2. Денисенко — 1 (Алексеев, Юртайкин), 53:25 — 1:3. Козун — 1 (бол., Локтионов, Пайгин), 59:40 — 1:4Вратари: Чильяк (56:27 — 58:10) — СалакБроски: 20 (10+6+4) — 40 (10+16+14)Штраф: 15 — 25