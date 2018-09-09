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    «Локомотив» на выезде победил «Слован»

    КХЛ Локомотив Слован
    Ярославский «Локомотив» одержал выездную победу над «Слованом» (4:1) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

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    За победителей отличились Егор Аверин, Андрей Локтионов, Григорий Денисенко и Брэндон Козун.

    Словацкий клуб ответил голом Михала Серсена.

    Дружина Владимира Орсага проиграла четвёртый матч кряду, «Локомотив» записал на свой счёт третью победу в четырёх встречах.

    11 сентября «Слован» примет дома «Северсталь», подопечные Дмитрия Квартальнова в этот же день сыграют на выезде с ЦСКА.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Слован» (Братислава) — «Локомотив» (Ярославль) — 1:4 (0:1, 1:0, 0:3)
    Голы: Е. Аверин — 2 (Красковский), 10:40 — 0:1. Серсен — 2, 33:20 — 1:1. Локтионов — 1 (бол., Козун, Накладал), 45:22 — 1:2. Денисенко — 1 (Алексеев, Юртайкин), 53:25 — 1:3. Козун — 1 (бол., Локтионов, Пайгин), 59:40 — 1:4Вратари: Чильяк (56:27 — 58:10) — СалакБроски: 20 (10+6+4) — 40 (10+16+14)Штраф: 15 — 25
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