«Сибирь» уступила «Динамо», потерпев третье поражение

Хоккейный клубна выезде уступил московскому(3:6) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

За победителей отличились Вадим Шипачев, Микс Индрашис, Дмитри Кагарлиций, Илья Никулин, Максим Афиногенов и Даниил Тарасов.

Шайбы в составе «Сибири» на счету Никиты Михайлова, Олега Пигановича и Александра Шарова.

Это поражение стало для новосибирцев третьим подряд на старте чемпионата. Ещё никогда в истории КХЛ «Сибирь» не начинала сезон так неудачно.

До этого команда Владимира Юрзинова-младшего уступила «Северстали» (2:3) и проиграла «Локомотиву» (0:5). Следующий матч «Сибирь» проведёт в гостях с рижским «Динамо».