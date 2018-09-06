«Сибирь» уступила «Динамо», потерпев третье поражение

За победителей отличились Вадим Шипачев, Микс Индрашис, Дмитри Кагарлиций, Илья Никулин, Максим Афиногенов и Даниил Тарасов.
Шайбы в составе «Сибири» на счету Никиты Михайлова, Олега Пигановича и Александра Шарова.
Это поражение стало для новосибирцев третьим подряд на старте чемпионата. Ещё никогда в истории КХЛ «Сибирь» не начинала сезон так неудачно.
До этого команда Владимира Юрзинова-младшего уступила «Северстали» (2:3) и проиграла «Локомотиву» (0:5). Следующий матч «Сибирь» проведёт в гостях с рижским «Динамо».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Динамо» (Москва) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 6:3 (1:2, 4:1, 1:0)
Голы: Михайлов — 1 (Барбашев, Лукин), 1:49 — 0:1. Пиганович — 1 (бол., Лисин, Дугин), 11:37 — 0:2. Шипачев — 1 (бол., Кагарлицкий, Хиетанен), 16:15 — 1:2. Шаров — 2 (бол., Лисин, Пиганович), 23:58 — 1:3. Индрашис — 1 (Прибыльский, Никулин), 24:38 — 2:3. Хиетанен — 1 (бол., Тарасов, Кагарлицкий), 28:40 — 3:3. Никулин — 1 (Шипачев), 29:46 — 4:3. Афиногенов — 1 (Хиетанен, Койвисто), 37:30 — 5:3. Тарасов — 1 (бол., Шипачев, Кагарлицкий), 46:00 — 6:3Вратари: Бочаров — ТэйлорБроски: 39 (9+14+16) — 23 (6+10+7)Штраф: 16 — 16