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    Крикунов прокомментировал возможное возвращение в «Динамо»

    Динамо КХЛ
    Известный специалист Владимир Крикунов прокомментировал информацию о том, что является одним из кандидатов на пост главного тренера московского «Динамо» в случае отставки Владимира Воробьева.

    Владимир Крикунов
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    Напомним, что бело-голубые проиграли две стартовые встречи «регулярки» КХЛ, уступив «Салавату Юлаеву» (2:3 ОТ) и «Авангарду» (1:5).

    «С удивлением прочитал новость о том, что встречался с Шанцевым и вот-вот должен возглавить "Динамо".

    Во-первых, я сейчас нахожусь в Риге. В ближайшее время еще съезжу по делам в Хорватию. Во-вторых, с Валерием Павлинычем один на один лет пять, наверное, не общался.

    В лучшем случае находился от него на расстоянии метров десяти, как на недавнем предсезонном рижском турнире. Шанцев стоял внизу, а я был на трибуне.

    В-третьих, я не верю, что всего после двух матчей состоится отставка. Прошло слишком мало времени с начала сезона.

    Понимаю, почему меня и сейчас связывают с работой в "Динамо". Но если бы я был так интересен руководству, то, наверное, со мной пообщались на предмет возможной работы еще весной, когда они только вернулись в клуб. Но ничего не было.

    Чувствую в себе силы еще поработать, поэтому рассмотрю любые интересные предложения», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс».

    Ранее Крикунов уже возглавлял московское «Динамо» , с которым в локаутный сезон (2004/05) стал чемпионом России, а также «Ак Барс», «Автомобилист», «Нефтехимик», «Барыс» и сборную России. 0

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