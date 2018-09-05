Крикунов прокомментировал возможное возвращение в «Динамо»

Известный специалист Владимир Крикунов прокомментировал информацию о том, что является одним из кандидатов на пост главного тренера московского «Динамо» в случае отставки Владимира Воробьева.

Напомним, что бело-голубые проиграли две стартовые встречи «регулярки» КХЛ, уступив «Салавату Юлаеву» (2:3 ОТ) и «Авангарду» (1:5).

«С удивлением прочитал новость о том, что встречался с Шанцевым и вот-вот должен возглавить "Динамо".

Во-первых, я сейчас нахожусь в Риге. В ближайшее время еще съезжу по делам в Хорватию. Во-вторых, с Валерием Павлинычем один на один лет пять, наверное, не общался.

В лучшем случае находился от него на расстоянии метров десяти, как на недавнем предсезонном рижском турнире. Шанцев стоял внизу, а я был на трибуне.

В-третьих, я не верю, что всего после двух матчей состоится отставка. Прошло слишком мало времени с начала сезона.

Понимаю, почему меня и сейчас связывают с работой в "Динамо". Но если бы я был так интересен руководству, то, наверное, со мной пообщались на предмет возможной работы еще весной, когда они только вернулись в клуб. Но ничего не было.

Чувствую в себе силы еще поработать, поэтому рассмотрю любые интересные предложения», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс».

Ранее Крикунов уже возглавлял московское «Динамо» , с которым в локаутный сезон (2004/05) стал чемпионом России, а также «Ак Барс», «Автомобилист», «Нефтехимик», «Барыс» и сборную России. 0