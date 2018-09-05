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    «Йокерит» одержал волевую победу над «Амуром»

    КХЛ Йокерит Амур
    Финский «Йокерит» одержал победу над хабаровским «Амуром» (3:1) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

    «Йокерит»
    «Йокерит»
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    Счет в первом периоде открыли гости — отличился Ян Коларж. После перерыва Мика Ниеми сравнял счет, а затем Пекка Йормакка выел «Йокерит» вперед.

    В третьем игровом отрезке Никлас Йенсен преимущество хозяев закрепил.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Йокерит» (Хельсинки) — «Амур» (Хабаровск) — 3:1 (0:1, 2:0, 1:0)
    Голы: Голубев — 1 (Коларж, Пьянов), 15:04 — 0:1. Ниеми — 1 (Йормакка, Лауридсен), 22:15 — 1:1. Йормакка — 1 (Столлери, Н. Йенсен), 26:22 — 2:1. Н. Йенсен — 1 (Йормакка), 44:32 — 3:1Вратари: Калныньш — Кашик (58:26)Броски: 19 (4+8+7) — 31 (7+9+15)Штраф: 15 — 9
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