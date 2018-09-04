Рижское «Динамо» одержало победу над «Магниткой»

Магнитогорскийпотерпел домашнее поражение от рижского(1:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Счет на 8-й минуте открыл нападающий гостей Брэндон Макмиллан, а защитник Кристапс Сотниекс в третьем периоде увеличил отрыв рижан.

Хозяева отыграли один гол усилиями Ивана Верещагина, но перевести игру в овертайм не сумели.

У обеих команд после двух игр в сезоне по одной победе на счету.