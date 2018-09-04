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    Рижское «Динамо» одержало победу над «Магниткой»

    КХЛ Металлург Мг Динамо Рига
    Магнитогорский «Металлург» потерпел домашнее поражение от рижского «Динамо» (1:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Рижское «Динамо»
    Рижское «Динамо»
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    Счет на 8-й минуте открыл нападающий гостей Брэндон Макмиллан, а защитник Кристапс Сотниекс в третьем периоде увеличил отрыв рижан.

    Хозяева отыграли один гол усилиями Ивана Верещагина, но перевести игру в овертайм не сумели.

    У обеих команд после двух игр в сезоне по одной победе на счету.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Металлург» (Магнитогорск) — «Динамо» (Рига) — 1:2 (0:1, 0:0, 1:1)
    Голы: Макмиллан — 1 (Мюттюнен), 7:38 — 0:1. Сотниекс — 1 (Балинскис), 48:18 — 0:2. Верещагин — 1 (Калетник, Матушкин), 49:32 — 1:2Вратари: Кошечкин (59:05) — ГудлевскисБроски: 34 (10+6+18) — 27 (8+11+8)Штраф: 6 — 12
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