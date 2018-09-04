Рижское «Динамо» одержало победу над «Магниткой»

Рижское «Динамо»
«Динамо»
Счет на 8-й минуте открыл нападающий гостей Брэндон Макмиллан, а защитник Кристапс Сотниекс в третьем периоде увеличил отрыв рижан.
Хозяева отыграли один гол усилиями Ивана Верещагина, но перевести игру в овертайм не сумели.
У обеих команд после двух игр в сезоне по одной победе на счету.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Металлург» (Магнитогорск) — «Динамо» (Рига) — 1:2 (0:1, 0:0, 1:1)
Голы: Макмиллан — 1 (Мюттюнен), 7:38 — 0:1. Сотниекс — 1 (Балинскис), 48:18 — 0:2. Верещагин — 1 (Калетник, Матушкин), 49:32 — 1:2Вратари: Кошечкин (59:05) — ГудлевскисБроски: 34 (10+6+18) — 27 (8+11+8)Штраф: 6 — 12