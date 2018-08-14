Брагин назвал состав молодежной сборной России на Турнир четырех наций

Тренерский штабво главе сопределился с расширенным списком игроков, которые будут готовиться к Турниру четырех наций.

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В предварительную заявку вошли 28 игроков. Сбор перед началом турнира в Новогорске начнется 16 августа.

Вратари: Иван Просветов («Сагино»), Даниил Тарасов («Толпар»), Кирилл Устименко («Динамо» Спб).

Защитники: Вениамин Баранов, Иван Васин (оба — «Динамо» Спб), Артем Волков, Аким Тришин (оба — МХК «Спартак»), Евгений Калабушкин («СКА-Нева»), Александр Ляхов, Марк Рубинчик (оба — «Толпар»), Илья Морозов («Сибирь»), Семен Переляев («Автомобилист»), Олег Холоденин («СКА-1946»).

Нападающие: Артем Галимов («Барс»), Евгений Каницкий («Кузнецкие Медведи»), Виталий Кравцов («Трактор»), Кирилл Марченко, Артем Николаев, Даниил Огирчук, Евгений Царюк, Владислав Цицюра (все — «СКА-Нева»), Иван Муранов (МХК «Динамо»), Степан Старков («ХК Сочи»), Егор Филин («Красная Армия»), Булат Шафигуллин («Нефтехимик»), Никита Шашков («Сибирь»), Павел Шэн («Салават Юлаев»), Александр Яремчук («Авангард»). 0