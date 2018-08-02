ЦСКА объявил о подписании форварда «Сан-Хосе»

Московский ЦСКА на своем официальном сайте объявил о заключении контракта с форвардом

Соглашение «армейцев» с 32-летним хоккеистом рассчитано на ближайший сезон.

Датчанин начал профессиональную карьеру в 2002 году в клубе «Редовре Майти Буллз». В 2004 году был выбран под общим 287 номером в девятом раунде драфта НХЛ клубом «Ванкувер Кэнакс».

Дебют в НХЛ состоялся в сезоне 2007/08 — провел 5 матчей за «Ванкувер», параллельно выступая за «Манитобу».

С сезона 2008/09 — игрок основного состава «Кэнакс». В сезоне 2010/11 вместе с «Ванкувером» дошел до финала Кубка Стенли, став первым датским хоккеистом, кому это удалось.

В январе 2017 года перешел в «Сан-Хосе Шаркс» в результате обмена. С «акулами» в том же сезоне вновь дошел до финала Кубка Стенли, где его команда уступила «Питтсбургу».

В минувшем сезоне Хансен провел за «Сан-Хосе» 46 матчей в регулярном чемпионате, в плей-офф же датчанин на лед не выходил. Всего же на счету Янника — 275 (116+159) очков в 696 матчах. 0