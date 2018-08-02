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    ЦСКА объявил о подписании форварда «Сан-Хосе»

    ЦСКА КХЛ Сан-Хосе Шаркс НХЛ Трансферы
    Московский ЦСКА на своем официальном сайте объявил о заключении контракта с форвардом Янником Хансеном.

    Янник Хансен
    Янник Хансен
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    Соглашение «армейцев» с 32-летним хоккеистом рассчитано на ближайший сезон.

    Датчанин начал профессиональную карьеру в 2002 году в клубе «Редовре Майти Буллз». В 2004 году был выбран под общим 287 номером в девятом раунде драфта НХЛ клубом «Ванкувер Кэнакс».

    Дебют в НХЛ состоялся в сезоне 2007/08 — провел 5 матчей за «Ванкувер», параллельно выступая за «Манитобу».

    С сезона 2008/09 — игрок основного состава «Кэнакс». В сезоне 2010/11 вместе с «Ванкувером» дошел до финала Кубка Стенли, став первым датским хоккеистом, кому это удалось.

    В январе 2017 года перешел в «Сан-Хосе Шаркс» в результате обмена. С «акулами» в том же сезоне вновь дошел до финала Кубка Стенли, где его команда уступила «Питтсбургу».

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    • В минувшем сезоне Хансен провел за «Сан-Хосе» 46 матчей в регулярном чемпионате, в плей-офф же датчанин на лед не выходил. Всего же на счету Янника — 275 (116+159) очков в 696 матчах. 0

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